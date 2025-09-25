російський винищувач пролетів над фрегатом Німеччини в Балтійському морі - Пісторіус повідомив про нову провокацію рф
Російський винищувач пролетів над фрегатом ВМС Німеччини в Балтійському морі, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав провокацією. Він порівняв цей інцидент з недавніми порушеннями Росією повітряного простору Польщі та Естонії.
У Балтійському морі зафіксували новий інцидент за участю російської авіації - винищувач рф пролетів над фрегатом Військово-морських сил Німеччини. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає УНН з посиланням на видання Welt.
Деталі
Борис Пісторіус порівняв цей інцидент із нещодавніми порушеннями росією повітряного простору Польщі та Естонії.
путін хоче спровокувати країни-члени НАТО, і він хоче виявити, розкрити та використати нібито слабкі місця в альянсі НАТО ... Альянс чітко і рішуче відреагував на російські провокації, але водночас проявив необхідну розважливість, яка в ці дні має особливе значення
За словами очільника оборонного відомства ФРН, з огляду на існуючу загрозу, Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.
"Для Бундесверу це означає, що його чисельність повинна зрости до приблизно 460 000 солдатів. Це має бути досягнуто за допомогою нової військової служби на добровільній основі. Якщо потреба не буде задоволена, за згодою Бундестагу можливий також обов'язковий призов",- зазначив німецький міністр.
Нагадаємо
19 вересня три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії.
Міністр оборони США Піт Гегсет, коментуючи інцидент із порушенням повітряного простору Естонії російськими МіГ-31, заявив, що такі дії рф є абсолютно неприйнятними.
Після атаки російських безпілотників на територію Польщі, в Європейському Союзі заговорили про створення "стіни дронів", яка б убезпечила країни ЄС від подальших російських атак.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що НАТО повинно бути готовим застосувати силу у відповідь на дії Росії. Це допоможе запобігти майбутнім порушенням повітряного простору, особливо якщо російські літаки продовжать порушувати повітряний простір НАТО.
