18:42 • 13794 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 20299 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 26043 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 26504 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 27123 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 42907 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 20113 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 39833 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18750 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18874 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
Российский истребитель пролетел над фрегатом Германии в Балтийском море - Писториус сообщил о новой провокации РФ

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Российский истребитель пролетел над фрегатом ВМС Германии в Балтийском море, что министр обороны Германии Борис Писториус назвал провокацией. Он сравнил этот инцидент с недавними нарушениями Россией воздушного пространства Польши и Эстонии.

Российский истребитель пролетел над фрегатом Германии в Балтийском море - Писториус сообщил о новой провокации РФ

В Балтийском море зафиксирован новый инцидент с участием российской авиации – истребитель РФ пролетел над фрегатом Военно-морских сил Германии. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает УНН со ссылкой на издание Welt.

Подробности

Борис Писториус сравнил этот инцидент с недавними нарушениями Россией воздушного пространства Польши и Эстонии.

путин хочет спровоцировать страны-члены НАТО, и он хочет выявить, раскрыть и использовать якобы слабые места в альянсе НАТО... Альянс четко и решительно отреагировал на российские провокации, но в то же время проявил необходимую рассудительность, которая в эти дни имеет особое значение

- подчеркнул Писториус.

По словам главы оборонного ведомства ФРГ, учитывая существующую угрозу, Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

"Для Бундесвера это означает, что его численность должна вырасти до примерно 460 000 солдат. Это должно быть достигнуто с помощью новой военной службы на добровольной основе. Если потребность не будет удовлетворена, с согласия Бундестага возможен также обязательный призыв", - отметил немецкий министр.

Напомним

19 сентября три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии.

Министр обороны США Пит Гегсет, комментируя инцидент с нарушением воздушного пространства Эстонии российскими МиГ-31, заявил, что такие действия РФ абсолютно неприемлемы.

После атаки российских беспилотников на территорию Польши, в Европейском Союзе заговорили о создании "стены дронов", которая бы обезопасила страны ЕС от дальнейших российских атак.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что НАТО должно быть готово применить силу в ответ на действия России. Это поможет предотвратить будущие нарушения воздушного пространства, особенно если российские самолеты продолжат нарушать воздушное пространство НАТО.

Вита Зеленецкая

