Российский истребитель пролетел над фрегатом Германии в Балтийском море - Писториус сообщил о новой провокации РФ
Киев • УНН
Российский истребитель пролетел над фрегатом ВМС Германии в Балтийском море, что министр обороны Германии Борис Писториус назвал провокацией. Он сравнил этот инцидент с недавними нарушениями Россией воздушного пространства Польши и Эстонии.
В Балтийском море зафиксирован новый инцидент с участием российской авиации – истребитель РФ пролетел над фрегатом Военно-морских сил Германии. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает УНН со ссылкой на издание Welt.
Подробности
Борис Писториус сравнил этот инцидент с недавними нарушениями Россией воздушного пространства Польши и Эстонии.
путин хочет спровоцировать страны-члены НАТО, и он хочет выявить, раскрыть и использовать якобы слабые места в альянсе НАТО... Альянс четко и решительно отреагировал на российские провокации, но в то же время проявил необходимую рассудительность, которая в эти дни имеет особое значение
По словам главы оборонного ведомства ФРГ, учитывая существующую угрозу, Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную оборону.
"Для Бундесвера это означает, что его численность должна вырасти до примерно 460 000 солдат. Это должно быть достигнуто с помощью новой военной службы на добровольной основе. Если потребность не будет удовлетворена, с согласия Бундестага возможен также обязательный призыв", - отметил немецкий министр.
Напомним
19 сентября три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии.
Министр обороны США Пит Гегсет, комментируя инцидент с нарушением воздушного пространства Эстонии российскими МиГ-31, заявил, что такие действия РФ абсолютно неприемлемы.
После атаки российских беспилотников на территорию Польши, в Европейском Союзе заговорили о создании "стены дронов", которая бы обезопасила страны ЕС от дальнейших российских атак.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что НАТО должно быть готово применить силу в ответ на действия России. Это поможет предотвратить будущие нарушения воздушного пространства, особенно если российские самолеты продолжат нарушать воздушное пространство НАТО.
