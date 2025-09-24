Президент Латвії: НАТО має бути готовим застосувати силу проти росії за порушення повітряного простору

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що НАТО повинно бути готовим застосувати силу у відповідь на дії росії, щоб запобігти майбутнім порушенням повітряного простору. Про це він сказав в інтервʼю виданню Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За словами Рінкевичса, "якщо російські літаки продовжуватимуть літати, порушувати наш повітряний простір, повітряний простір НАТО, єдиний спосіб зупинити їх – це продемонструвати силу".

Він зазначив, що на тлі попередніх російських провокацій місія з охорони повітряного простору над Балтійським морем "стане повноцінною місією з протиповітряної оборони".

Я вважаю, що правила застосування зброї також потрібно вдосконалити таким чином, щоб у разі продовження дій Росії відкриття вогню стало альтернативою - наголосив президент Латвії.

Він також додав, що володимир путін повинен "вчитися на історії".

"Бо перегинаючи палицю, перетинаючи межу, в якийсь момент ти втрачаєш все… Повідомлення, які ми чуємо від союзників по НАТО, від президента Трампа, від президента Ердогана, від інших лідерів альянсу, є дуже чіткими, тому навіть не намагайтеся", – зауважив Едгарс Рінкевичс.

Нагадаємо

Три російські МіГ-31 порушили повітряний простір над Фінською затокою. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після цього інциденту.

Сейм Литви ухвалив зміни до законів, що дозволяють армії оперативніше реагувати на безпілотники, які становлять загрозу повітряному простору країни. Це забезпечує новий правовий механізм для використання військової сили проти дронів у обмежених зонах.

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір. Це прозвучало під час спільної конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Держсекретар США заявив, що НАТО не збиватиме російські літаки, якщо вони не атакуватимуть при порушенні повітряного простору країн-членів Альянсу. Він наголосив, що зобов’язання США захищати кожен сантиметр території НАТО залишається незмінним.

НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу