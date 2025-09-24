Президент Латвії: НАТО має бути готовим застосувати силу проти росії за порушення повітряного простору

$41.380.13
48.730.31
ukenru
19:19 • 10281 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 17439 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 18777 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 18754 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 39646 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 24753 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 57253 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 41386 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38632 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 51283 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3м/с
85%
753мм
Популярнi новини
Сили оборони звільнили 360 км² окупованої території - Зеленський23 вересня, 18:03 • 5252 перегляди
Трамп поговорить з Орбаном щодо купівлі Угорщиною російської нафти23 вересня, 18:21 • 5438 перегляди
Європа прагне відмовитися від російських енергоносіїв до 2027 року: фон дер Ляєн на зустрічі із Трампом23 вересня, 18:37 • 4848 перегляди
НАТО не збиватиме російські літаки: Рубіо озвучив умови23 вересня, 18:48 • 16683 перегляди
Російська Курщина під атакою дронів: є пошкодження об'єктів енергетикиVideo20:05 • 3640 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 39649 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 32084 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 46820 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 48206 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 57254 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Швейцарія
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 17442 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 78687 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 39977 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 55043 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 106739 перегляди
Актуальне
Fox News
SpaceX Starship
МіГ-31
E-6 Mercury
Детонатор

Президент Латвії: НАТО має бути готовим застосувати силу проти росії за порушення повітряного простору

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що НАТО повинно бути готовим застосувати силу у відповідь на дії Росії. Це допоможе запобігти майбутнім порушенням повітряного простору, особливо якщо російські літаки продовжать порушувати повітряний простір НАТО.

Президент Латвії: НАТО має бути готовим застосувати силу проти росії за порушення повітряного простору

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що НАТО повинно бути готовим застосувати силу у відповідь на дії росії, щоб запобігти майбутнім порушенням повітряного простору. Про це він сказав в інтервʼю виданню Bloomberg, передає УНН.  

Деталі

За словами Рінкевичса, "якщо російські літаки продовжуватимуть літати, порушувати наш повітряний простір, повітряний простір НАТО, єдиний спосіб зупинити їх – це продемонструвати силу".

Він зазначив, що на тлі попередніх російських провокацій місія з охорони повітряного простору над Балтійським морем "стане повноцінною місією з протиповітряної оборони".

Я вважаю, що правила застосування зброї також потрібно вдосконалити таким чином, щоб у разі продовження дій Росії відкриття вогню стало альтернативою

- наголосив президент Латвії.

Він також додав, що володимир путін повинен "вчитися на історії".

"Бо перегинаючи палицю, перетинаючи межу, в якийсь момент ти втрачаєш все… Повідомлення, які ми чуємо від союзників по НАТО, від президента Трампа, від президента Ердогана, від інших лідерів альянсу, є дуже чіткими, тому навіть не намагайтеся", – зауважив Едгарс Рінкевичс.

Нагадаємо

Три російські МіГ-31 порушили повітряний простір над Фінською затокою. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після цього інциденту.    

Сейм Литви ухвалив зміни до законів, що дозволяють армії оперативніше реагувати на безпілотники, які становлять загрозу повітряному простору країни. Це забезпечує новий правовий механізм для використання військової сили проти дронів у обмежених зонах.  

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір. Це прозвучало під час спільної конференції з президентом України Володимиром Зеленським. 

Держсекретар США заявив, що НАТО не збиватиме російські літаки, якщо вони не атакуватимуть при порушенні повітряного простору країн-членів Альянсу. Він наголосив, що зобов’язання США захищати кожен сантиметр території НАТО залишається незмінним.  

НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу12.09.25, 19:37 • 50713 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Едгарс Рінкевичс
Bloomberg
Латвія
НАТО