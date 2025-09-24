$41.380.13
Президент Латвии: НАТО должно быть готово применить силу против России за нарушение воздушного пространства

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что НАТО должно быть готово применить силу в ответ на действия России. Это поможет предотвратить будущие нарушения воздушного пространства, особенно если российские самолеты продолжат нарушать воздушное пространство НАТО.

Президент Латвии: НАТО должно быть готово применить силу против России за нарушение воздушного пространства

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что НАТО должно быть готово применить силу в ответ на действия России, чтобы предотвратить будущие нарушения воздушного пространства. Об этом он сказал в интервью изданию Bloomberg, передает УНН.

Детали

По словам Ринкевичса, "если российские самолеты будут продолжать летать, нарушать наше воздушное пространство, воздушное пространство НАТО, единственный способ остановить их – это продемонстрировать силу".

Он отметил, что на фоне предыдущих российских провокаций миссия по охране воздушного пространства над Балтийским морем "станет полноценной миссией по противовоздушной обороне".

Я считаю, что правила применения оружия также нужно усовершенствовать таким образом, чтобы в случае продолжения действий России открытие огня стало альтернативой

- подчеркнул президент Латвии.

Он также добавил, что Владимир Путин должен "учиться на истории".

"Потому что перегибая палку, пересекая черту, в какой-то момент ты теряешь все… Сообщения, которые мы слышим от союзников по НАТО, от президента Трампа, от президента Эрдогана, от других лидеров альянса, очень четкие, поэтому даже не пытайтесь", – отметил Эдгарс Ринкевичс.

Напомним

Три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, Эстония инициирует консультации по статье 4 НАТО после этого инцидента.

Сейм Литвы принял изменения в законы, позволяющие армии оперативнее реагировать на беспилотники, представляющие угрозу воздушному пространству страны. Это обеспечивает новый правовой механизм для использования военной силы против дронов в ограниченных зонах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство. Это прозвучало во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Госсекретарь США заявил, что НАТО не будет сбивать российские самолеты, если они не будут атаковать при нарушении воздушного пространства стран-членов Альянса. Он подчеркнул, что обязательство США защищать каждый сантиметр территории НАТО остается неизменным.

НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу12.09.25, 19:37 • 50718 просмотров

Вита Зеленецкая

