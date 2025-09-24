Президент Латвии: НАТО должно быть готово применить силу против России за нарушение воздушного пространства
Киев • УНН
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что НАТО должно быть готово применить силу в ответ на действия России. Это поможет предотвратить будущие нарушения воздушного пространства, особенно если российские самолеты продолжат нарушать воздушное пространство НАТО.
Детали
По словам Ринкевичса, "если российские самолеты будут продолжать летать, нарушать наше воздушное пространство, воздушное пространство НАТО, единственный способ остановить их – это продемонстрировать силу".
Он отметил, что на фоне предыдущих российских провокаций миссия по охране воздушного пространства над Балтийским морем "станет полноценной миссией по противовоздушной обороне".
Я считаю, что правила применения оружия также нужно усовершенствовать таким образом, чтобы в случае продолжения действий России открытие огня стало альтернативой
Он также добавил, что Владимир Путин должен "учиться на истории".
"Потому что перегибая палку, пересекая черту, в какой-то момент ты теряешь все… Сообщения, которые мы слышим от союзников по НАТО, от президента Трампа, от президента Эрдогана, от других лидеров альянса, очень четкие, поэтому даже не пытайтесь", – отметил Эдгарс Ринкевичс.
Напомним
Три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, Эстония инициирует консультации по статье 4 НАТО после этого инцидента.
Сейм Литвы принял изменения в законы, позволяющие армии оперативнее реагировать на беспилотники, представляющие угрозу воздушному пространству страны. Это обеспечивает новый правовой механизм для использования военной силы против дронов в ограниченных зонах.
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство. Это прозвучало во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Госсекретарь США заявил, что НАТО не будет сбивать российские самолеты, если они не будут атаковать при нарушении воздушного пространства стран-членов Альянса. Он подчеркнул, что обязательство США защищать каждый сантиметр территории НАТО остается неизменным.
