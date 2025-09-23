$41.380.13
НАТО не збиватиме російські літаки: Рубіо озвучив умови

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Держсекретар США заявив, що НАТО не збиватиме російські літаки, якщо вони не атакуватимуть при порушенні повітряного простору країн-членів Альянсу. Він наголосив, що зобов’язання США захищати кожен сантиметр території НАТО залишається незмінним.

НАТО не збиватиме російські літаки: Рубіо озвучив умови

НАТО не збиватиме російські літаки при порушенні повітряного простору країн-членів Альянсу, якщо ті не атакуватимуть. Про це в інтервʼю CBS News заявив Держсекретар США Марко Рубіо, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання журналіста, чи готові США брати участь у збитті російських літаків, якщо ті залетять у повітряний простір Альянсу, Рубіо заявив: "Я не думаю, що хтось говорив про збиття російських літаків, якщо вони не атакують".

Я думаю, що ви бачили, як НАТО реагує на ці вторгнення так, як ми завжди реагуємо на них, а саме: коли вони входять у ваш повітряний простір або вашу оборонну зону, ви підіймаєтеся і перехоплюєте їх. І саме це зробило НАТО, і саме це НАТО буде робити й надалі

- сказав Рубіо.

При цьому він наголосив, що зобов’язання США захищати кожен сантиметр території НАТО залишається незмінним.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни - члени НАТО мають збивати російські літаки, коли ті порушують їхній повітряний простір.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Державний департамент США
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки