НАТО не будет сбивать российские самолеты: Рубио озвучил условия
Киев • УНН
Госсекретарь США заявил, что НАТО не будет сбивать российские самолеты, если они не будут атаковать при нарушении воздушного пространства стран-членов Альянса. Он подчеркнул, что обязательство США защищать каждый сантиметр территории НАТО остается неизменным.
НАТО не будет сбивать российские самолеты при нарушении воздушного пространства стран-членов Альянса, если те не будут атаковать. Об этом в интервью CBS News заявил Госсекретарь США Марко Рубио, передает УНН.
Подробности
Отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США участвовать в сбитии российских самолетов, если те залетят в воздушное пространство Альянса, Рубио заявил: "Я не думаю, что кто-то говорил о сбитии российских самолетов, если они не атакуют".
Я думаю, что вы видели, как НАТО реагирует на эти вторжения так, как мы всегда реагируем на них, а именно: когда они входят в ваше воздушное пространство или вашу оборонную зону, вы поднимаетесь и перехватываете их. И именно это сделало НАТО, и именно это НАТО будет делать и впредь
При этом он подчеркнул, что обязательство США защищать каждый сантиметр территории НАТО остается неизменным.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны - члены НАТО должны сбивать российские самолеты, когда те нарушают их воздушное пространство.