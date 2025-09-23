Литва посилила оборону від дронів: армія зможе швидше нейтралізувати загрози в повітряному просторі

Сейм Литви 23 вересня ухвалив зміни до Закону про авіацію та Статуту застосування військової сили, які дозволяють армії оперативніше реагувати на безпілотники, що становлять загрозу повітряному простору країни. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Поправки підтримали всі присутні депутати, а закон ухвалювався за особливою терміновою процедурою, щоб "негайно забезпечити життєво важливі інтереси суспільства і держави".

За словами міністерки оборони Довілє Шакалене, чинні правові норми раніше не відповідали сучасним загрозам та їх динаміці.

Цією поправкою до Статуту застосування військової сили ми створюємо новий правовий механізм, щоб військову силу можна було оперативно використовувати проти безпілотників у обмежених зонах, якщо їх польоти здійснюються з порушенням порядку, встановленого командувачем армії. - сказала міністерка.

Раніше армія могла застосовувати силу лише проти літальних апаратів, що використовувалися як зброя в заборонених зонах. Тепер же військові зможуть гнучкіше реагувати на порушення повітряного простору та нейтралізувати загрози безпілотниками при потребі.

Водночас у Міноборони наголошують, що застосування військової сили буде обмежене "при абсолютній військовій необхідності, приймаючи всі можливі заходи обережності, щоб уникнути серйозних наслідків для людей і майна".

Поправки також передбачають механізм активації обмежувальних зон та процедури інформування про порушення повітряного простору. Командуючий армією або уповноважена ним особа отримали право оперативно реагувати на порушення та вимагати від постачальника аеронавігаційних послуг негайно активувати чи деактивувати обмежувальні зони. У цих зонах цивільні літаки зможуть літати лише за спеціальним дозволом.

Законодавчі зміни були підготовлені після інцидентів цього літа, коли до Литви вторглися два російські дрони "Gerbera", один із яких ніс вибухівку. У останні місяці російські безпілотники порушували повітряний простір Польщі, Естонії та Румунії.

Перед активними діями необхідно ухвалити закони, які дають змогу використовувати військову силу в обмежених зонах повітряного простору, не створюючи загрози цивільній авіації. Ці правові акти дозволять реально відповідати на виклики у нинішній геополітичній ситуації. – зазначив консерватор Арвідас Анушаускас, який ініціював голосування за поправки.

Міністерка оборони додала, що ухвалені зміни максимально знижують ризики для цивільної авіації при застосуванні військових засобів проти дронів.

Нагадаємо

Російські винищувачі над Естонією ще раз доводять важливість операції НАТО "Східний вартовий", – заявила міністерка національної оборони Литви Довілє Шакалєнє у соцмережі X.

Мінімальна реакція москви очікується у разі можливого збиття її літальних апаратів над країнами НАТО. Таку оцінку у Telegram озвучив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.