Литва посилила оборону від дронів: армія зможе швидше нейтралізувати загрози в повітряному просторі

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Ексклюзив
13:28 • 4140 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 15454 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 13350 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 38916 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 33883 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 33850 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 48159 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 48658 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 44623 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 69794 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1.7м/с
47%
751мм
Популярнi новини
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 33057 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 29525 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico09:15 • 13228 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto10:03 • 17458 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 15080 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 15454 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 15264 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 29787 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 33327 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 38916 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Державний кордон України
Данія
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 5748 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 72999 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 35138 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 50612 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 102118 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The New York Times
Безпілотний літальний апарат
E-6 Mercury
Детонатор

Литва посилила оборону від дронів: армія зможе швидше нейтралізувати загрози в повітряному просторі

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Сейм Литви ухвалив зміни до законів, що дозволяють армії оперативніше реагувати на безпілотники, які становлять загрозу повітряному простору країни. Це забезпечує новий правовий механізм для використання військової сили проти дронів у обмежених зонах.

Литва посилила оборону від дронів: армія зможе швидше нейтралізувати загрози в повітряному просторі

Сейм Литви 23 вересня ухвалив зміни до Закону про авіацію та Статуту застосування військової сили, які дозволяють армії оперативніше реагувати на безпілотники, що становлять загрозу повітряному простору країни. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Поправки підтримали всі присутні депутати, а закон ухвалювався за особливою терміновою процедурою, щоб "негайно забезпечити життєво важливі інтереси суспільства і держави".

За словами міністерки оборони Довілє Шакалене, чинні правові норми раніше не відповідали сучасним загрозам та їх динаміці.

Цією поправкою до Статуту застосування військової сили ми створюємо новий правовий механізм, щоб військову силу можна було оперативно використовувати проти безпілотників у обмежених зонах, якщо їх польоти здійснюються з порушенням порядку, встановленого командувачем армії.

- сказала міністерка.

Раніше армія могла застосовувати силу лише проти літальних апаратів, що використовувалися як зброя в заборонених зонах. Тепер же військові зможуть гнучкіше реагувати на порушення повітряного простору та нейтралізувати загрози безпілотниками при потребі.

Литва витрачає на допомогу Україні 2% ВВП, це третій показник серед країн-партнерів - Сибіга19.09.25, 15:15 • 3618 переглядiв

Водночас у Міноборони наголошують, що застосування військової сили буде обмежене "при абсолютній військовій необхідності, приймаючи всі можливі заходи обережності, щоб уникнути серйозних наслідків для людей і майна".

Поправки також передбачають механізм активації обмежувальних зон та процедури інформування про порушення повітряного простору. Командуючий армією або уповноважена ним особа отримали право оперативно реагувати на порушення та вимагати від постачальника аеронавігаційних послуг негайно активувати чи деактивувати обмежувальні зони. У цих зонах цивільні літаки зможуть літати лише за спеціальним дозволом.

Литва повністю демонтувала усі ділянки ліній електропередач з росією18.09.25, 14:24 • 3510 переглядiв

Законодавчі зміни були підготовлені після інцидентів цього літа, коли до Литви вторглися два російські дрони "Gerbera", один із яких ніс вибухівку. У останні місяці російські безпілотники порушували повітряний простір Польщі, Естонії та Румунії.

Перед активними діями необхідно ухвалити закони, які дають змогу використовувати військову силу в обмежених зонах повітряного простору, не створюючи загрози цивільній авіації. Ці правові акти дозволять реально відповідати на виклики у нинішній геополітичній ситуації.

– зазначив консерватор Арвідас Анушаускас, який ініціював голосування за поправки.

Міністерка оборони додала, що ухвалені зміни максимально знижують ризики для цивільної авіації при застосуванні військових засобів проти дронів.

Нагадаємо

Російські винищувачі над Естонією ще раз доводять важливість операції НАТО "Східний вартовий", – заявила міністерка національної оборони Литви Довілє Шакалєнє у соцмережі X.

Мінімальна реакція москви очікується у разі можливого збиття її літальних апаратів над країнами НАТО. Таку оцінку у Telegram озвучив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

Степан Гафтко

Новини Світу
Електроенергія
благодійність
НАТО
Арвідас Анушаускас
Литва
Румунія
Естонія
Україна
Польща