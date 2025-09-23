Литва усилила оборону от дронов: армия сможет быстрее нейтрализовать угрозы в воздушном пространстве

Сейм Литвы 23 сентября принял изменения в Закон об авиации и Устав применения военной силы, которые позволяют армии оперативнее реагировать на беспилотники, представляющие угрозу воздушному пространству страны. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Поправки поддержали все присутствующие депутаты, а закон принимался по особой срочной процедуре, чтобы "немедленно обеспечить жизненно важные интересы общества и государства".

По словам министра обороны Довиле Шакалене, действующие правовые нормы ранее не соответствовали современным угрозам и их динамике.

Этой поправкой к Уставу применения военной силы мы создаем новый правовой механизм, чтобы военная сила могла оперативно использоваться против беспилотников в ограниченных зонах, если их полеты осуществляются с нарушением порядка, установленного командующим армией. - сказала министр.

Ранее армия могла применять силу только против летательных аппаратов, использовавшихся в качестве оружия в запрещенных зонах. Теперь же военные смогут более гибко реагировать на нарушения воздушного пространства и нейтрализовать угрозы беспилотниками при необходимости.

В то же время в Минобороны подчеркивают, что применение военной силы будет ограничено "при абсолютной военной необходимости, принимая все возможные меры предосторожности, чтобы избежать серьезных последствий для людей и имущества".

Поправки также предусматривают механизм активации ограничительных зон и процедуры информирования о нарушениях воздушного пространства. Командующий армией или уполномоченное им лицо получили право оперативно реагировать на нарушения и требовать от поставщика аэронавигационных услуг немедленно активировать или деактивировать ограничительные зоны. В этих зонах гражданские самолеты смогут летать только по специальному разрешению.

Законодательные изменения были подготовлены после инцидентов этим летом, когда в Литву вторглись два российских дрона "Гербера", один из которых нес взрывчатку. В последние месяцы российские беспилотники нарушали воздушное пространство Польши, Эстонии и Румынии.

Перед активными действиями необходимо принять законы, позволяющие использовать военную силу в ограниченных зонах воздушного пространства, не создавая угрозы гражданской авиации. Эти правовые акты позволят реально отвечать на вызовы в нынешней геополитической ситуации. – отметил консерватор Арвидас Анушаускас, инициировавший голосование за поправки.

Министр обороны добавила, что принятые изменения максимально снижают риски для гражданской авиации при применении военных средств против дронов.

Российские истребители над Эстонией еще раз доказывают важность операции НАТО "Восточный страж", – заявила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене в соцсети X.

Минимальная реакция москвы ожидается в случае возможного сбития ее летательных аппаратов над странами НАТО. Такую оценку в Telegram озвучил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.