Эксклюзив
13:28 • 5344 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 18160 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 15068 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 41514 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 35236 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 34753 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 48698 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 48978 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44840 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69939 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
Литва усилила оборону от дронов: армия сможет быстрее нейтрализовать угрозы в воздушном пространстве

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Сейм Литвы принял изменения в законы, позволяющие армии оперативнее реагировать на беспилотники, представляющие угрозу воздушному пространству страны. Это обеспечивает новый правовой механизм для использования военной силы против дронов в ограниченных зонах.

Литва усилила оборону от дронов: армия сможет быстрее нейтрализовать угрозы в воздушном пространстве

Сейм Литвы 23 сентября принял изменения в Закон об авиации и Устав применения военной силы, которые позволяют армии оперативнее реагировать на беспилотники, представляющие угрозу воздушному пространству страны. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

Поправки поддержали все присутствующие депутаты, а закон принимался по особой срочной процедуре, чтобы "немедленно обеспечить жизненно важные интересы общества и государства".

По словам министра обороны Довиле Шакалене, действующие правовые нормы ранее не соответствовали современным угрозам и их динамике.

Этой поправкой к Уставу применения военной силы мы создаем новый правовой механизм, чтобы военная сила могла оперативно использоваться против беспилотников в ограниченных зонах, если их полеты осуществляются с нарушением порядка, установленного командующим армией.

- сказала министр.

Ранее армия могла применять силу только против летательных аппаратов, использовавшихся в качестве оружия в запрещенных зонах. Теперь же военные смогут более гибко реагировать на нарушения воздушного пространства и нейтрализовать угрозы беспилотниками при необходимости.

Литва тратит на помощь Украине 2% ВВП, это третий показатель среди стран-партнеров - Сибига19.09.25, 15:15 • 3618 просмотров

В то же время в Минобороны подчеркивают, что применение военной силы будет ограничено "при абсолютной военной необходимости, принимая все возможные меры предосторожности, чтобы избежать серьезных последствий для людей и имущества".

Поправки также предусматривают механизм активации ограничительных зон и процедуры информирования о нарушениях воздушного пространства. Командующий армией или уполномоченное им лицо получили право оперативно реагировать на нарушения и требовать от поставщика аэронавигационных услуг немедленно активировать или деактивировать ограничительные зоны. В этих зонах гражданские самолеты смогут летать только по специальному разрешению.

Литва полностью демонтировала все участки линий электропередач с россией18.09.25, 14:24 • 3510 просмотров

Законодательные изменения были подготовлены после инцидентов этим летом, когда в Литву вторглись два российских дрона "Гербера", один из которых нес взрывчатку. В последние месяцы российские беспилотники нарушали воздушное пространство Польши, Эстонии и Румынии.

Перед активными действиями необходимо принять законы, позволяющие использовать военную силу в ограниченных зонах воздушного пространства, не создавая угрозы гражданской авиации. Эти правовые акты позволят реально отвечать на вызовы в нынешней геополитической ситуации.

– отметил консерватор Арвидас Анушаускас, инициировавший голосование за поправки.

Министр обороны добавила, что принятые изменения максимально снижают риски для гражданской авиации при применении военных средств против дронов.

Напомним

Российские истребители над Эстонией еще раз доказывают важность операции НАТО "Восточный страж", – заявила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене в соцсети X.

Минимальная реакция москвы ожидается в случае возможного сбития ее летательных аппаратов над странами НАТО. Такую оценку в Telegram озвучил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

Степан Гафтко

Новости Мира
Электроэнергия
благотворительность
НАТО
Арвидас Анушаускас
Литва
Румыния
Эстония
Украина
Польша