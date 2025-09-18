$41.190.02
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Литва полностью демонтировала все участки линий электропередач с россией

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Литовский оператор Litgrid полностью демонтировал участки трансграничных линий электропередачи, соединявшие Литву с калининградской областью рф. Это означает окончательное отключение от российской сети и укрепление интеграции в континентальную электроэнергетическую систему Европы.

Литва полностью демонтировала все участки линий электропередач с россией

Литовский оператор передачи электроэнергии Litgrid объявил о полном демонтаже участков трансграничных линий электропередачи, соединявших Литву с калининградской областью россии. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Детали

По данным оператора, это означает окончательное отключение от российской сети и укрепление интеграции в континентальную электроэнергетическую систему Европы.

После завершения всех демонтажных работ мы полностью освободимся от излишней инфраструктуры, тем самым еще больше усилив нашу энергетическую независимость

- сказал генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

Как отмечается, демонтаж линий начался 8-9 февраля этого года – сразу после синхронизации стран Балтии с континентальными электросетями Европы.

Сейчас продолжается разборка электролиний, соединявших энергосистемы с Калининградской областью. Ликвидируют шесть таких линий – половина из них высоковольтные (330 кВ), остальные менее мощные (110 кВ). Рабочие снимают кабели, изоляционные элементы, разбирают опоры и упорядочивают освобожденные земли.

Подобные работы проводятся и на белорусской границе, где планируют отключить 12 межгосударственных электрических соединений. Среди них пять – напряжением 330 кВ и семь – 110 кВ.

Согласно планам, до конца первой половины 2027 года все электрические связи с Калининградом и Беларусью будут полностью ликвидированы. Земельные участки, где ранее проходили линии, освободят от ограничений, и владельцы смогут использовать их без предварительных запретов.

Напомним

9 февраля страны Балтии синхронизировались с электросетями континентальной Европы, до этого в течение 65 лет работая в общей электроэнергетической системе с россией и беларусью, так называемом кольце БРЭЛЛ.

Ольга Розгон

Новости Мира
Электроэнергия
Калининградская область
Беларусь
Литва
Европа