Литва полностью демонтировала все участки линий электропередач с россией
Киев • УНН
Литовский оператор Litgrid полностью демонтировал участки трансграничных линий электропередачи, соединявшие Литву с калининградской областью рф. Это означает окончательное отключение от российской сети и укрепление интеграции в континентальную электроэнергетическую систему Европы.
Литовский оператор передачи электроэнергии Litgrid объявил о полном демонтаже участков трансграничных линий электропередачи, соединявших Литву с калининградской областью россии. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.
Детали
По данным оператора, это означает окончательное отключение от российской сети и укрепление интеграции в континентальную электроэнергетическую систему Европы.
После завершения всех демонтажных работ мы полностью освободимся от излишней инфраструктуры, тем самым еще больше усилив нашу энергетическую независимость
Как отмечается, демонтаж линий начался 8-9 февраля этого года – сразу после синхронизации стран Балтии с континентальными электросетями Европы.
Сейчас продолжается разборка электролиний, соединявших энергосистемы с Калининградской областью. Ликвидируют шесть таких линий – половина из них высоковольтные (330 кВ), остальные менее мощные (110 кВ). Рабочие снимают кабели, изоляционные элементы, разбирают опоры и упорядочивают освобожденные земли.
Подобные работы проводятся и на белорусской границе, где планируют отключить 12 межгосударственных электрических соединений. Среди них пять – напряжением 330 кВ и семь – 110 кВ.
Согласно планам, до конца первой половины 2027 года все электрические связи с Калининградом и Беларусью будут полностью ликвидированы. Земельные участки, где ранее проходили линии, освободят от ограничений, и владельцы смогут использовать их без предварительных запретов.
Напомним
9 февраля страны Балтии синхронизировались с электросетями континентальной Европы, до этого в течение 65 лет работая в общей электроэнергетической системе с россией и беларусью, так называемом кольце БРЭЛЛ.