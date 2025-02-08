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Країни Балтії офіційно відключилися від російської енергосистеми

Київ • УНН

 • 93244 перегляди

Естонія, Латвія і Литва успішно відключили свої енергосистеми від російської частотної зони БРЕЛЛ. Синхронізація з європейською енергосистемою запланована на 9 лютого.

Естонія, Литва і Латвія в суботу, 8 лютого, успішно відключили свою енергосистему від контрольованої росією частотної зони. Тепер енергосистеми трьох країн Балтії працюють в ізольованому режимі, пише УНН з посиланням на ERR.

Деталі

Процес відключення розпочався близько 6-ї ранку за місцевим часом із вимкнення ліній електропередачі між Литвою і російським калінінградом.

Потім були відключені лінії між Литвою і білоруссю, а також між Латвією і росією.

Останнім етапом стало вимкнення високовольтних ліній між Естонією і росією на кордоні в Нарві, повідомила держкомпанія Elering. 

За словами прессекретаря Elering Айна Кестера, Естонія відключилася від російської енергосистеми о 9:09 за місцевим часом.

"Лінії між Литвою і калінінградським регіоном відключилися приблизно о 6:40, лінії між Литвою і білоруссю - о 7:30, Латвія відключилася від росії о 8:00, а наші лінії було відключено близько 9 години. Зараз здається, що все в повному порядку, і турбуватися нема про що", - сказав він радіоновинам ERR.

Відключення Балтійських країн від російської енергосистеми не вплинуло на споживачів - система продовжує працювати стабільно, запевнили в Elering.

Синхронізація з континентальною європейською енергосистемою запланована на другу половину неділі, 9 лютого. До цього оператори енергосистем Естонії (Elering), Латвії (AST) і Литви (Litgrid) проведуть тестування автономного режиму роботи. У цей період енергосистема Балтійських країн функціонуватиме без зв'язку з іншими частотними зонами, а споживання електроенергії забезпечуватиметься завдяки місцевим електростанціям, а також з'єднанням Естонія-Фінляндія і Литва-Швеція.

Доповнення

За оцінкою влади трьох балтійських держав, синхронізація з європейською енергосистемою забезпечить Естонії, Латвії та Литві незалежний, стабільний і надійний контроль частоти в їхніх електромережах, а також підвищить енергетичну безпеку регіону. Континентальна європейська частотна зона охоплює 26 країн і понад 400 мільйонів споживачів електроенергії.

Це також означає кінець так званого електрокільця БРЕЛЛ, до якого дотепер входили білорусь, росія, Естонія, Латвія та Литва. 

Процес синхронізації Балтійських країн здійснюється у співпраці з Європейським Союзом та асоціацією європейських операторів передачі електроенергії ENTSO-E.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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