Страны Балтии официально отключились от российской энергосистемы

Эстония, Литва и Латвия в субботу, 8 февраля, успешно отключили свою энергосистему от контролируемой россией частотной зоны. Теперь энергосистемы трех стран Балтии работают в изолированном режиме, пишет УНН со ссылкой на ERR.

Детали

Процесс отключения начался около 6 утра по местному времени с выключения линий электропередачи между Литвой и российским калининградом.

Затем были отключены линии между Литвой и беларусью, а также между Латвией и россией.

Последним этапом стало отключение высоковольтных линий между Эстонией и россией на границе в Нарве, сообщила госкомпания Elering.

По словам пресс-секретаря Elering Айна Кёстера, Эстония отключилась от российской энергосистемы в 9:09 по местному времени.

"Линии между Литвой и калининградским регионом отключились примерно в 6:40, линии между Литвой и беларусью - в 7:30, Латвия отключилась от россии в 8:00, а наши линии были отключены около 9 часов. Сейчас кажется, что все в полном порядке, и беспокоиться не о чем", - сказал он радионовостям ERR.

Отключение Балтийских стран от российской энергосистемы не повлияло на потребителей - система продолжает работать стабильно, заверили в Elering.

Синхронизация с континентальной европейской энергосистемой запланирована на вторую половину воскресенья, 9 февраля. До этого операторы энергосистем Эстонии (Elering), Латвии (AST) и Литвы (Litgrid) проведут тестирование автономного режима работы. В этот период энергосистема Балтийских стран будет функционировать без связи с другими частотными зонами, а потребление электроэнергии будет обеспечиваться за счет местных электростанций, а также соединений Эстония-Финляндия и Литва-Швеция.

Дополнение

По оценке властей трех балтийских государств, синхронизация с европейской энергосистемой обеспечит Эстонии, Латвии и Литве независимый, стабильный и надежный контроль частоты в их электросетях, а также повысит энергетическую безопасность региона. Континентальная европейская частотная зона охватывает 26 стран и более 400 миллионов потребителей электроэнергии.

Это также означает конец так называемого электрокольца БРЭЛЛ, в который до сих пор входили беларусь, россия, Эстония, Латвия и Литва.

Процесс синхронизации Балтийских стран осуществляется в сотрудничестве с Европейским Союзом и ассоциацией европейских операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.