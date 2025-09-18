Литва повністю демонтувала усі ділянки ліній електропередач з росією

Литовський оператор передачі електроенергії Litgrid оголосив про повний демонтаж ділянок транскордонних ліній електропередачі, що з'єднували Литву з калінінградською областю росії. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.

Деталі

За даними оператора, це означає остаточне відключення від російської мережі та зміцнення інтеграції в континентальну електроенергетичну систему Європи.

Після завершення всіх демонтажних робіт ми повністю звільнимося від зайвої інфраструктури, тим самим ще більше посиливши нашу енергетичну незалежність - сказав генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.

Як зазначається, демонтаж ліній почався 8-9 лютого цього року – одразу після синхронізації країн Балтії з континентальними електромережами Європи.

Наразі триває розбирання електроліній, які з’єднували енергосистеми з Калінінградською областю. Ліквідують шість таких ліній – половина з них високовольтні (330 кВ), інші менш потужні (110 кВ). Робітники знімають кабелі, ізоляційні елементи, розбирають опори та впорядковують звільнені землі.

Подібні роботи проводяться і на білоруському кордоні, де планують відключити 12 міждержавних електричних з’єднань. Серед них п’ять – напругою 330 кВ і сім – 110 кВ.

Згідно з планами, до кінця першої половини 2027 року всі електричні зв’язки з Калінінградом і Білоруссю будуть повністю ліквідовані. Земельні ділянки, де раніше проходили лінії, звільнять від обмежень, і власники зможуть використовувати їх без попередніх заборон.

Нагадаємо

9 лютого країни Балтії синхронізувалися з електромережами континентальної Європи, до цього протягом 65 років працюючи у загальній електроенергетичній системі з росією та білоруссю, так званому кільці БРЕЛЛ.