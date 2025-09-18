$41.190.02
Реклама
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 13739 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 20592 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 21087 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 19869 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 49308 перегляди
Актуальне
Литва повністю демонтувала усі ділянки ліній електропередач з росією

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Литовський оператор Litgrid повністю демонтував ділянки транскордонних ліній електропередачі, що з'єднували Литву з калінінградською областю рф. Це означає остаточне відключення від російської мережі та зміцнення інтеграції в континентальну електроенергетичну систему Європи.

Литва повністю демонтувала усі ділянки ліній електропередач з росією

Литовський оператор передачі електроенергії Litgrid оголосив про повний демонтаж ділянок транскордонних ліній електропередачі, що з'єднували Литву з калінінградською областю росії. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.

Деталі

За даними оператора, це означає остаточне відключення від російської мережі та зміцнення інтеграції в континентальну електроенергетичну систему Європи.

Після завершення всіх демонтажних робіт ми повністю звільнимося від зайвої інфраструктури, тим самим ще більше посиливши нашу енергетичну незалежність

- сказав генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.

Як зазначається, демонтаж ліній почався 8-9 лютого цього року – одразу після синхронізації країн Балтії з континентальними електромережами Європи.

Наразі триває розбирання електроліній, які з’єднували енергосистеми з Калінінградською областю. Ліквідують шість таких ліній – половина з них високовольтні (330 кВ), інші менш потужні (110 кВ). Робітники знімають кабелі, ізоляційні елементи, розбирають опори та впорядковують звільнені землі.

Подібні роботи проводяться і на білоруському кордоні, де планують відключити 12 міждержавних електричних з’єднань. Серед них п’ять – напругою 330 кВ і сім – 110 кВ.

Згідно з планами, до кінця першої половини 2027 року всі електричні зв’язки з Калінінградом і Білоруссю будуть повністю ліквідовані. Земельні ділянки, де раніше проходили лінії, звільнять від обмежень, і власники зможуть використовувати їх без попередніх заборон.

Нагадаємо

9 лютого країни Балтії синхронізувалися з електромережами континентальної Європи, до цього протягом 65 років працюючи у загальній електроенергетичній системі з росією та білоруссю, так званому кільці БРЕЛЛ.

Ольга Розгон

