Міністерка оброни Литви: російські винищувачі в небі Естонії підтверджують необхідність операції НАТО
Київ • УНН
Міністерка національної оборони Литви Довілє Шакалєнє заявила, що російські винищувачі в небі Естонії підтверджують необхідність операції НАТО "Східний вартовий". Вона нагадала про інцидент 2015 року, коли Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24.
Російські винищувачі в небі Естонії є ще одним переконливим підтвердженням необхідності операції НАТО "Східний вартовий". Про це у соцмережі Х заявила міністерка національної оборони Литви Довілє Шакалєнє, повідомляє УНН.
Деталі
За її словами, північно-східний кордон НАТО випробовується "не просто так".
Ми маємо бути рішучими
Вона також нагадала 2015 рік, коли Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24.
"Такий собі привід для роздумів", - резюмувала Шакалєнє.
Нагадаємо
Напередодні три російські МіГ-31 порушили повітряний простір над Фінською затокою. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після цього інциденту.
