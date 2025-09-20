Міністерка оброни Литви: російські винищувачі в небі Естонії підтверджують необхідність операції НАТО

$41.250.05
48.780.01
ukenru
18:48 • 7298 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
17:23 • 13731 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
16:30 • 14985 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 18790 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 31041 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 22646 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 29965 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 37550 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 42484 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 58911 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярнi новини
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 12216 перегляди
Дефіцит пального охопив 20 регіонів рф, ціна бензину досягла історичного максимуму - зовнішня розвідкаPhoto19 вересня, 14:15 • 7584 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 19683 перегляди
Сили безпілотних систем знищили переправу та кілька танків противника: відеоVideo16:12 • 3672 перегляди
Пережила Голокост: у США у будинку для літніх вбили 89-річну українкуPhoto19:12 • 7924 перегляди
Публікації
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 19705 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 31030 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 29960 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 58908 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 64862 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Китай
Польща
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo16:00 • 18791 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 19718 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 12239 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 16895 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 19435 перегляди
Актуальне
МіГ-31
TikTok
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Свіфт

Міністерка оброни Литви: російські винищувачі в небі Естонії підтверджують необхідність операції НАТО

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Міністерка національної оборони Литви Довілє Шакалєнє заявила, що російські винищувачі в небі Естонії підтверджують необхідність операції НАТО "Східний вартовий". Вона нагадала про інцидент 2015 року, коли Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24.

Міністерка оброни Литви: російські винищувачі в небі Естонії підтверджують необхідність операції НАТО

Російські винищувачі в небі Естонії є ще одним переконливим підтвердженням необхідності операції НАТО "Східний вартовий". Про це у соцмережі Х заявила міністерка національної оборони Литви Довілє Шакалєнє, повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, північно-східний кордон НАТО випробовується "не просто так".

Ми маємо бути рішучими

- написала литовська урядовиця.

Вона також нагадала 2015 рік, коли Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24.

"Такий собі привід для роздумів", - резюмувала Шакалєнє.

Нагадаємо

Напередодні три російські МіГ-31 порушили повітряний простір над Фінською затокою. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після цього інциденту.

Порушення рф повітряного простору НАТО: у ЦПД спрогнозували реакцію кремля на ймовірне збиття винищувачів або дронів19.09.25, 23:49 • 452 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Литва
Туреччина
Естонія