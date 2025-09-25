В Дании закрыли аэропорт из-за появления беспилотников в воздушном пространстве
Киев • УНН
Аэропорт Ольборг на севере Дании закрыт из-за дронов в воздушном пространстве. Полиция находится на месте происшествия, сообщил представитель аэропорта.
Детали
Отмечается, что представитель аэропорта "Ольборг" поздно вечером в среду, 24 сентября сообщил о закрытии аэропорта из-за появления беспилотников в его воздушном пространстве.
Вместе с тем представитель "Ольборга" отказался комментировать количество дронов.
По информации Sky News, приостановлено по меньшей мере 4 входящих и исходящих рейса из аэропорта: два самолета SAS, один Norwegian и один KLM.
Напомним
В понедельник, 22 сентября международный аэропорт Копенгагена временно приостанавливал работу из-за замеченных в воздушном пространстве от двух до четырех "больших" беспилотников. Было прекращено по меньшей мере 15 рейсов.
