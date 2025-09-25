“Невідомі” БпЛА помітили у Франції минулими вихідними: вони літали над військовою базою
Київ • УНН
Над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у Франції в ніч з 21 на 22 вересня зафіксовано "невідомі" дрони. Цей інцидент назвали "винятковим", триває розслідування.
У ніч з неділі, 21 вересня, на понеділок над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у Франції були помічені "невідомі" дрони. Про це повідомляє RFI, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, інформація щодо невідомих БпЛА над військовою базою Мурмелон-ле-Гран надійшла у четвер, 25 вересня. Йшлося про про невеликі пристрої, а не про "дрони, якими керують військові".
Цей інцидент у державній службі назвали "винятковим". Там підкреслюють, що на цей час немає жодних підстав вважати, що може йтися про втручання іноземних держав. Інцидент трапився у ніч з неділі, 21 вересня, на понеділок, 22 вересня. Триває розслідування стосовно кількох помічених невідомих безпілотних апаратів
Зазначається, що після інциденту вжили заходів для підвищення пильності. Територія цієї французької бази охоплює понад 10 000 гектарів.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у четвер підтримав коментарі президента США Дональда Трампа цього тижня про те, що країни-члени НАТО повинні збивати російські дрони та літаки, якщо вони входять у їхній повітряний простір, якщо такий крок буде необхідним.