“Невідомі” БпЛА помітили у Франції минулими вихідними: вони літали над військовою базою

У ніч з неділі, 21 вересня, на понеділок над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у Франції були помічені "невідомі" дрони. Про це повідомляє RFI, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, інформація щодо невідомих БпЛА над військовою базою Мурмелон-ле-Гран надійшла у четвер, 25 вересня. Йшлося про про невеликі пристрої, а не про "дрони, якими керують військові".

Цей інцидент у державній службі назвали "винятковим". Там підкреслюють, що на цей час немає жодних підстав вважати, що може йтися про втручання іноземних держав. Інцидент трапився у ніч з неділі, 21 вересня, на понеділок, 22 вересня. Триває розслідування стосовно кількох помічених невідомих безпілотних апаратів - пише видання.

Зазначається, що після інциденту вжили заходів для підвищення пильності. Територія цієї французької бази охоплює понад 10 000 гектарів.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у четвер підтримав коментарі президента США Дональда Трампа цього тижня про те, що країни-члени НАТО повинні збивати російські дрони та літаки, якщо вони входять у їхній повітряний простір, якщо такий крок буде необхідним.