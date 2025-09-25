"Неизвестные" БПЛА заметили во Франции в минувшие выходные: они летали над военной базой

В ночь с воскресенья, 21 сентября, на понедельник над военной базой Мурмелон-ле-Гран во Франции были замечены "неизвестные" дроны. Об этом сообщает RFI, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, информация о неизвестных БПЛА над военной базой Мурмелон-ле-Гран поступила в четверг, 25 сентября. Речь шла о небольших устройствах, а не о "дронах, которыми управляют военные".

Этот инцидент в государственной службе назвали "исключительным". Там подчеркивают, что на данный момент нет никаких оснований считать, что может идти речь о вмешательстве иностранных государств. Инцидент произошел в ночь с воскресенья, 21 сентября, на понедельник, 22 сентября. Продолжается расследование в отношении нескольких замеченных неизвестных беспилотных аппаратов - пишет издание.

Отмечается, что после инцидента были приняты меры для повышения бдительности. Территория этой французской базы охватывает более 10 000 гектаров.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг поддержал комментарии президента США Дональда Трампа на этой неделе о том, что страны-члены НАТО должны сбивать российские дроны и самолеты, если они входят в их воздушное пространство, если такой шаг будет необходимым.