"Неизвестные" БПЛА заметили во Франции в минувшие выходные: они летали над военной базой
Киев • УНН
Над военной базой Мурмелон-ле-Гран во Франции в ночь с 21 на 22 сентября зафиксированы "неизвестные" дроны. Этот инцидент назвали "исключительным", ведется расследование.
В ночь с воскресенья, 21 сентября, на понедельник над военной базой Мурмелон-ле-Гран во Франции были замечены "неизвестные" дроны. Об этом сообщает RFI, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, информация о неизвестных БПЛА над военной базой Мурмелон-ле-Гран поступила в четверг, 25 сентября. Речь шла о небольших устройствах, а не о "дронах, которыми управляют военные".
Этот инцидент в государственной службе назвали "исключительным". Там подчеркивают, что на данный момент нет никаких оснований считать, что может идти речь о вмешательстве иностранных государств. Инцидент произошел в ночь с воскресенья, 21 сентября, на понедельник, 22 сентября. Продолжается расследование в отношении нескольких замеченных неизвестных беспилотных аппаратов
Отмечается, что после инцидента были приняты меры для повышения бдительности. Территория этой французской базы охватывает более 10 000 гектаров.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг поддержал комментарии президента США Дональда Трампа на этой неделе о том, что страны-члены НАТО должны сбивать российские дроны и самолеты, если они входят в их воздушное пространство, если такой шаг будет необходимым.