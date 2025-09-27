У Швеції біля головної військово-морської бази країни помітили невідомі дрони

$41.490.00
48.710.00
ukenru
26 вересня, 14:33 • 37006 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 71777 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 30365 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 29927 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 30067 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 24286 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 44503 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 47414 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 49626 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 30011 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1.3м/с
52%
761мм
Популярнi новини
Доцентка Одеського університету коригувала російські атаки та вербувала військових ЗСУPhoto26 вересня, 22:52 • 20607 перегляди
Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів: Умєров анонсував проведення Технологічної Ставки з масштабування26 вересня, 23:27 • 6438 перегляди
На ТОТ почали зачинятися паливні заправки - ЦНС27 вересня, 00:17 • 14627 перегляди
Україну накриє холодна повітряна маса: дощі, сильний вітер та заморозки 27 вересняPhoto05:02 • 5550 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій06:00 • 6366 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій06:00 • 6632 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 71771 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 35595 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 44502 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 47413 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петер Сіярто
Рустем Умєров
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Данія
Реклама
УНН Lite
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 37002 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 31591 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 37042 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 39489 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 47168 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Truth Social
The Washington Post
Financial Times

У Швеції біля головної військово-морської бази країни помітили невідомі дрони

Київ • УНН

 • 1000 перегляди

Біля головної військово-морської бази у Швеції помітили два невідомі безпілотники з миготливими вогнями. Поліція відкрила провадження за статтями про порушення авіаційного законодавства та закону про охорону об'єктів.

У Швеції біля головної військово-морської бази країни помітили невідомі дрони

Біля головної військово-морської бази у Швеції було помічено два невідомі безпілотники з миготливими вогнями. Поліція відкрила провадження, пише УНН з посиланням на SVT.

Деталі

Проліт підозрілих дронів зафіксували у небі над архіпелагом Карлскруна у Швеції, де розташована головна база Військово-морських сил країни. Жителі островів Стуркьо та Тюркьо повідомили про польоти БпЛА, а правоохоронці, прибувши на місце, також змогли зафіксувати один із них.

Черговий слідчий Маттіас Лундгрен повідомив, що йшлося про великий дрон, схожий на ті, які раніше помічали над Данією та Сконе. За його даними, апарати світилися зеленими та червоними вогнями.

Оперативний центр підтвердив, що йдеться щонайменше про два дрони, а поліція вже розпочала провадження за статтями про порушення авіаційного законодавства та закону про охорону об'єктів. Попри чисельні свідчення очевидців, жодного безпілотника вилучити поки що не вдалося, підозрюваних у цій справі немає.

Слідчі припускають, що ці події можуть бути пов'язані з нещодавніми інцидентами в Данії та Норвегії, де дрони бачили над аеропортом Каструп.

У командуванні авіаційного крила в Блекінге (F17) та у Військово-морських силах країни зазначили, що офіційних повідомлень про інцидент вони не отримували.

Доповнення

Невідомі БпЛА були помічені у ніч на п’ятницю над землею Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини.

Павло Зінченко

Новини Світу
Данія
Швеція
Норвегія
Німеччина
Безпілотний літальний апарат