У Швеції біля головної військово-морської бази країни помітили невідомі дрони

Біля головної військово-морської бази у Швеції було помічено два невідомі безпілотники з миготливими вогнями. Поліція відкрила провадження, пише УНН з посиланням на SVT.

Деталі

Проліт підозрілих дронів зафіксували у небі над архіпелагом Карлскруна у Швеції, де розташована головна база Військово-морських сил країни. Жителі островів Стуркьо та Тюркьо повідомили про польоти БпЛА, а правоохоронці, прибувши на місце, також змогли зафіксувати один із них.

Черговий слідчий Маттіас Лундгрен повідомив, що йшлося про великий дрон, схожий на ті, які раніше помічали над Данією та Сконе. За його даними, апарати світилися зеленими та червоними вогнями.

Оперативний центр підтвердив, що йдеться щонайменше про два дрони, а поліція вже розпочала провадження за статтями про порушення авіаційного законодавства та закону про охорону об'єктів. Попри чисельні свідчення очевидців, жодного безпілотника вилучити поки що не вдалося, підозрюваних у цій справі немає.

Слідчі припускають, що ці події можуть бути пов'язані з нещодавніми інцидентами в Данії та Норвегії, де дрони бачили над аеропортом Каструп.

У командуванні авіаційного крила в Блекінге (F17) та у Військово-морських силах країни зазначили, що офіційних повідомлень про інцидент вони не отримували.

Доповнення

Невідомі БпЛА були помічені у ніч на п’ятницю над землею Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини.