В Швеции возле главной военно-морской базы страны заметили неизвестные дроны
Киев • УНН
Возле главной военно-морской базы в Швеции заметили два неизвестных беспилотника с мигающими огнями. Полиция открыла производство по статьям о нарушении авиационного законодательства и закона об охране объектов.
Возле главной военно-морской базы в Швеции были замечены два неизвестных беспилотника с мигающими огнями. Полиция открыла производство, пишет УНН со ссылкой на SVT.
Детали
Пролет подозрительных дронов зафиксировали в небе над архипелагом Карлскруна в Швеции, где расположена главная база Военно-морских сил страны. Жители островов Стуркё и Тюркё сообщили о полетах БПЛА, а правоохранители, прибыв на место, также смогли зафиксировать один из них.
Дежурный следователь Маттиас Лундгрен сообщил, что речь шла о большом дроне, похожем на те, которые ранее замечали над Данией и Сконе. По его данным, аппараты светились зелеными и красными огнями.
Оперативный центр подтвердил, что речь идет как минимум о двух дронах, а полиция уже начала производство по статьям о нарушении авиационного законодательства и закона об охране объектов. Несмотря на многочисленные показания очевидцев, ни одного беспилотника изъять пока не удалось, подозреваемых по этому делу нет.
Следователи предполагают, что эти события могут быть связаны с недавними инцидентами в Дании и Норвегии, где дроны видели над аэропортом Каструп.
В командовании авиационного крыла в Блекинге (F17) и в Военно-морских силах страны отметили, что официальных сообщений об инциденте они не получали.
Дополнение
Неизвестные БПЛА были замечены в ночь на пятницу над землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии.