В Швеции возле главной военно-морской базы страны заметили неизвестные дроны

Возле главной военно-морской базы в Швеции были замечены два неизвестных беспилотника с мигающими огнями. Полиция открыла производство, пишет УНН со ссылкой на SVT.

Детали

Пролет подозрительных дронов зафиксировали в небе над архипелагом Карлскруна в Швеции, где расположена главная база Военно-морских сил страны. Жители островов Стуркё и Тюркё сообщили о полетах БПЛА, а правоохранители, прибыв на место, также смогли зафиксировать один из них.

Дежурный следователь Маттиас Лундгрен сообщил, что речь шла о большом дроне, похожем на те, которые ранее замечали над Данией и Сконе. По его данным, аппараты светились зелеными и красными огнями.

Оперативный центр подтвердил, что речь идет как минимум о двух дронах, а полиция уже начала производство по статьям о нарушении авиационного законодательства и закона об охране объектов. Несмотря на многочисленные показания очевидцев, ни одного беспилотника изъять пока не удалось, подозреваемых по этому делу нет.

Следователи предполагают, что эти события могут быть связаны с недавними инцидентами в Дании и Норвегии, где дроны видели над аэропортом Каструп.

В командовании авиационного крыла в Блекинге (F17) и в Военно-морских силах страны отметили, что официальных сообщений об инциденте они не получали.

Дополнение

Неизвестные БПЛА были замечены в ночь на пятницу над землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии.