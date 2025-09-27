В Литве приостанавливали работу вильнюсского аэропорта из-за дронов

В столице Литвы Вильнюсе из-за возможной фиксации дронов в пятницу была приостановлена работа столичного аэропорта. Об этом пишет УНН со ссылкой на LRT.

Детали

"Возможно, были зафиксированы дроны, поэтому воздушное пространство было временно закрыто, и один самолет задержался с вылетом", - сообщила представитель компании "Литовские аэропорты" Раса Петраускайте.

По ее словам, из-за летающих объектов был отложен рейс "LOT Polish Airlines".

Представитель полиции Вильнюсского уезда указал, что в 19:17 было получено сообщение о беспилотном летательном аппарате, летающем над улицей Гелуну, но по прибытии на место сотрудники ничего не обнаружили.

По словам Петраускайте, это уже второй подобный инцидент за день. Из-за предполагаемого полета дронов работа аэропорта была нарушена и около полудня.

"Все наши коллеги в аэропорту уведомлены, ситуация находится под наблюдением", – заявила представитель компании "Литовские аэропорты".

Дополнение

Возле главной военно-морской базы в Швеции были замечены два неизвестных беспилотника с мигающими огнями.

Неизвестные БПЛА были замечены в ночь на пятницу над землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии.

Также дроны фиксировали в Дании и Норвегии.

