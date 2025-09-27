В Литве приостанавливали работу вильнюсского аэропорта из-за дронов
Киев • УНН
Вильнюсский аэропорт приостановил работу из-за возможной фиксации дронов, что привело к задержке рейса LOT Polish Airlines. Это уже второй подобный инцидент за день.
В столице Литвы Вильнюсе из-за возможной фиксации дронов в пятницу была приостановлена работа столичного аэропорта. Об этом пишет УНН со ссылкой на LRT.
Детали
"Возможно, были зафиксированы дроны, поэтому воздушное пространство было временно закрыто, и один самолет задержался с вылетом", - сообщила представитель компании "Литовские аэропорты" Раса Петраускайте.
По ее словам, из-за летающих объектов был отложен рейс "LOT Polish Airlines".
Представитель полиции Вильнюсского уезда указал, что в 19:17 было получено сообщение о беспилотном летательном аппарате, летающем над улицей Гелуну, но по прибытии на место сотрудники ничего не обнаружили.
По словам Петраускайте, это уже второй подобный инцидент за день. Из-за предполагаемого полета дронов работа аэропорта была нарушена и около полудня.
"Все наши коллеги в аэропорту уведомлены, ситуация находится под наблюдением", – заявила представитель компании "Литовские аэропорты".
Дополнение
Возле главной военно-морской базы в Швеции были замечены два неизвестных беспилотника с мигающими огнями.
Неизвестные БПЛА были замечены в ночь на пятницу над землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии.
Также дроны фиксировали в Дании и Норвегии.
Инциденты с дронами в Копенгагене и Осло могут быть связаны - премьер-министр Норвегии23.09.25, 17:55 • 2875 просмотров