Инциденты с дронами в Копенгагене и Осло могут быть связаны - премьер-министр Норвегии

Эксклюзив
13:28 • 3726 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 14569 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 12773 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 38010 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 33406 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 33516 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 47995 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 48549 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44570 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69753 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 32226 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 28684 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico09:15 • 12766 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto10:03 • 16996 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 14453 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 14569 просмотра
Эксклюзив
12:09 • 14569 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 14665 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 28941 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 32472 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 38010 просмотра
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00 • 5200 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 72730 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 34892 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 50376 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 101872 просмотра
Инциденты с дронами в Копенгагене и Осло могут быть связаны - премьер-министр Норвегии

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о возможной связи между инцидентами с дронами в Норвегии и Дании после разговора с датской коллегой. Ранее россия трижды нарушала воздушное пространство Норвегии, а в Осло военные зафиксировали полеты дронов над крепостью Акерсхус.

Инциденты с дронами в Копенгагене и Осло могут быть связаны - премьер-министр Норвегии

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере после разговора с датской коллегой Метте Фредериксен заявил, что между инцидентами с дронами в обеих странах может быть связь. При этом он не стал развивать свою мысль, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Это вызывает глубокое сожаление и беспокойство. Я только что разговаривал со своей датской коллегой Метте Фредериксен. Это также произошло в Копенгагене. Так что есть основания полагать, что может быть определенная связь

 - сказал он, сообщает Dagbladet.

Он также призвал к дальнейшим обсуждениям в НАТО по укреплению альянса и его способности бороться с дронами.

Ранее сегодня Стере сообщил, что россия трижды нарушила воздушное пространство Норвегии за последние несколько месяцев.

Дополнение

В центре Осло военные зафиксировали полеты дронов над территорией крепости Аркесхус. Полиция подтвердила инцидент и сообщила о задержании двух граждан Сингапура, их причастность к происшествию проверяют.

В Дании лидеров парламентских партий пригласили на конфиденциальный брифинг после ночного инцидента с дроном в аэропорту Копенгагена. К встрече присоединятся руководители полиции и служб безопасности страны.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Метте Фредериксен
Хранитель
НАТО
Осло
Копенгаген
Сингапур
Дания
Норвегия