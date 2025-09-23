Инциденты с дронами в Копенгагене и Осло могут быть связаны - премьер-министр Норвегии
Киев • УНН
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о возможной связи между инцидентами с дронами в Норвегии и Дании после разговора с датской коллегой. Ранее россия трижды нарушала воздушное пространство Норвегии, а в Осло военные зафиксировали полеты дронов над крепостью Акерсхус.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере после разговора с датской коллегой Метте Фредериксен заявил, что между инцидентами с дронами в обеих странах может быть связь. При этом он не стал развивать свою мысль, сообщает The Guardian, пишет УНН.
Подробности
Это вызывает глубокое сожаление и беспокойство. Я только что разговаривал со своей датской коллегой Метте Фредериксен. Это также произошло в Копенгагене. Так что есть основания полагать, что может быть определенная связь
Он также призвал к дальнейшим обсуждениям в НАТО по укреплению альянса и его способности бороться с дронами.
Ранее сегодня Стере сообщил, что россия трижды нарушила воздушное пространство Норвегии за последние несколько месяцев.
Дополнение
В центре Осло военные зафиксировали полеты дронов над территорией крепости Аркесхус. Полиция подтвердила инцидент и сообщила о задержании двух граждан Сингапура, их причастность к происшествию проверяют.
В Дании лидеров парламентских партий пригласили на конфиденциальный брифинг после ночного инцидента с дроном в аэропорту Копенгагена. К встрече присоединятся руководители полиции и служб безопасности страны.