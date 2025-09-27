$41.490.00
26 вересня, 14:33
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Дрон помітили над гідроелектростанцією у Фінляндії

Київ • УНН

 • 502 перегляди

Над гідроелектростанцією Валаяскоскі у Рованіємі, Фінляндія, помітили невідомий дрон. Цей інцидент стався після того, як електростанції країни були оголошені безпольотними зонами.

Над гідроелектростанцією в Рованіємі на півночі Фінляндії помітили підозрілий дрон, хто керував літаючим апаратом, невідомо, повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

"Невідомий запустив дрон над електростанцією Валаяскоскі у Рованіємі. Інцидент стався минулими вихідними", - ідеться у повідомленні.

Із серпня електростанції у країні стали безпольотними зонами, на території яких заборонено використовувати безпілотники.

Перехожий помітив дрон у Рованіємі і звернувся до поліції. У правоохоронних органах регіону підтвердили цю інформацію Yle, проте не розкривали подробиці через слідчі заходи.

Валаяскоскі належить компанії Kemijoki Oy. За словами керівника служби з надзвичайних ситуацій Юхи Кутолахті, на електростанціях ведеться відеоспостереження, проте воно не зафіксувало оператора дрону.

Доповнення

Останніми днями в європейських країнах фіксували невідомі дрони. Про інцидент повідомляли у тому числі Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Литва.

Також нещодавно три російських винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.

Президент США Дональд Трамп після цього сказав, що вважає правильним рішення країн НАТО збивати російські літаки, якщо ті порушують їхній повітряний простір.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав коментарі президента США Дональда Трампа цього тижня про те, що країни-члени НАТО повинні збивати російські дрони та літаки, якщо вони входять у їхній повітряний простір, якщо такий крок буде необхідним.

Юлія Шрамко

