Эксклюзив
14:44 • 10565 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
13:55 • 12424 просмотра
13:55 • 12424 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
12:39 • 21524 просмотра
12:39 • 21524 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
11:33 • 26621 просмотра
11:33 • 26621 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00 • 17627 просмотра
10:00 • 17627 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 20785 просмотра
29 сентября, 07:20 • 20785 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 13376 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 28634 просмотра
29 сентября, 05:05 • 28634 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48734 просмотра
28 сентября, 08:59 • 48734 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70144 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Часть нашей новой реальности: министр юстиции Дании сравнил гибридные дроновые атаки с терактами 11 сентября

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор заявил, что гибридные атаки стали новой реальностью для Европы, сравнив их с событиями 11 сентября 2001 года. Швеция предоставила Дании оборудование для борьбы с дронами и сотрудничает с полицией в преддверии саммитов в Копенгагене.

Часть нашей новой реальности: министр юстиции Дании сравнил гибридные дроновые атаки с терактами 11 сентября

Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор сравнил недавнюю волну гибридных атак на Европу с событиями 11 сентября 2001 года, заявив, что они "стали частью нашей новой реальности". Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Так же, как террористическая угроза стала частью нашей реальности после 11 сентября, гибридные атаки стали частью нашей новой реальности. Мы находимся в новой реальности в Дании и в других странах, и мы снова окажемся в такой ситуации. Вот что такое гибридная война

- заявил Хуммельгор.

Это заявление прозвучало на фоне того, что страны, включая близкую к Дании Швецию, пообещали помочь в защите от дронов.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, который также проводил пресс-конференцию одновременно с датским министром, заявил: "Сознательно или бессознательно, атаки дронов влияют на способность Дании провести саммит ЕС в среду".

Кристерссон также сказал, что гибридные атаки на Польшу, Эстонию и Данию "с такой же вероятностью могли произойти в Швеции, и могли произойти в Швеции".

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что регион сейчас столкнулся с "очень серьезной ситуацией в области безопасности", а это означает, что жизненно важно иметь "тесные отношения с нашими соседями".

Швеция направила в Данию оборудование для борьбы с дронами. Шведская и норвежская полиция также будут сотрудничать с датской полицией во время саммита.

Министр по чрезвычайным ситуациям Дании Торстен Шак Педерсен заявил, что в парламент Дании, Фолькетинг, уже подан законопроект о нейтрализации дронов.

Дополнение

Франция и Швеция развернули в Дании военных и специализированные системы для борьбы с беспилотниками. Усиленные меры безопасности введены накануне двух масштабных саммитов в Копенгагене, куда на этой неделе прибудут европейские лидеры.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Ульф Кристерссон
Хранитель
Копенгаген
Европейский Союз
Дания
Франция
Швеция
Норвегия
Европа
Эстония
Польша