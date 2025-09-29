Часть нашей новой реальности: министр юстиции Дании сравнил гибридные дроновые атаки с терактами 11 сентября
Киев • УНН
Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор заявил, что гибридные атаки стали новой реальностью для Европы, сравнив их с событиями 11 сентября 2001 года. Швеция предоставила Дании оборудование для борьбы с дронами и сотрудничает с полицией в преддверии саммитов в Копенгагене.
Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор сравнил недавнюю волну гибридных атак на Европу с событиями 11 сентября 2001 года, заявив, что они "стали частью нашей новой реальности". Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Подробности
Так же, как террористическая угроза стала частью нашей реальности после 11 сентября, гибридные атаки стали частью нашей новой реальности. Мы находимся в новой реальности в Дании и в других странах, и мы снова окажемся в такой ситуации. Вот что такое гибридная война
Это заявление прозвучало на фоне того, что страны, включая близкую к Дании Швецию, пообещали помочь в защите от дронов.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, который также проводил пресс-конференцию одновременно с датским министром, заявил: "Сознательно или бессознательно, атаки дронов влияют на способность Дании провести саммит ЕС в среду".
Кристерссон также сказал, что гибридные атаки на Польшу, Эстонию и Данию "с такой же вероятностью могли произойти в Швеции, и могли произойти в Швеции".
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что регион сейчас столкнулся с "очень серьезной ситуацией в области безопасности", а это означает, что жизненно важно иметь "тесные отношения с нашими соседями".
Швеция направила в Данию оборудование для борьбы с дронами. Шведская и норвежская полиция также будут сотрудничать с датской полицией во время саммита.
Министр по чрезвычайным ситуациям Дании Торстен Шак Педерсен заявил, что в парламент Дании, Фолькетинг, уже подан законопроект о нейтрализации дронов.
Дополнение
Франция и Швеция развернули в Дании военных и специализированные системы для борьбы с беспилотниками. Усиленные меры безопасности введены накануне двух масштабных саммитов в Копенгагене, куда на этой неделе прибудут европейские лидеры.