Часть нашей новой реальности: министр юстиции Дании сравнил гибридные дроновые атаки с терактами 11 сентября

Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор сравнил недавнюю волну гибридных атак на Европу с событиями 11 сентября 2001 года, заявив, что они "стали частью нашей новой реальности". Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Так же, как террористическая угроза стала частью нашей реальности после 11 сентября, гибридные атаки стали частью нашей новой реальности. Мы находимся в новой реальности в Дании и в других странах, и мы снова окажемся в такой ситуации. Вот что такое гибридная война