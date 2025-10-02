Макрон: для европейского сдерживания нужна "больше непредсказуемости", а дроны-нарушители могут быть уничтожены

Европе нужна "большая непредсказуемость", чтобы усилить сдерживание, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, предупреждая, что российские дроны "могут быть уничтожены", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Макрон во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене высказался о недавних провокациях против Польши, Эстонии и других стран. Он заверил в солидарности Франции и указал, что реакция альянса была четкой.

Макрон также сказал, что "очень важно… завершить расследование того, что произошло в Дании", когда дроны нарушали работу аэропортов.

Часть нашей новой реальности: министр юстиции Дании сравнил гибридные дроновые атаки с терактами 11 сентября

Я думаю, что главным ответом должна быть большая непредсказуемость и большая стратегическая неоднозначность. И я думаю, что очень важно иметь четкое сообщение. Дроны, нарушающие наши территории, просто очень рискуют. Их могут уничтожить, точка. Мы здесь не для того, чтобы давать полную информацию. Мы сделаем то, что нам нужно сделать, чтобы сохранить нашу целостность воздушного пространства и нашу территориальную целостность - указал Макрон.

"Мы живем в тот момент, когда россия явно не достигает своей главной цели", - отметил также Макрон.

"Я думаю, что ситуация сегодня намного лучше, чем была в начале года… [когда] мы боялись очень быстрого мира, и у нас были некоторые сомнения относительно уровня поддержки Соединенных Штатов", - сказал он.

Он отдал должное работе Коалиции желающих и подчеркнул успех в "восстановлении взаимодействия с Соединенными Штатами", отмечая, что недавние комментарии Трампа демонстрируют "огромные изменения".

Трамп изменил свою риторику по безопасности Украины - Зеленский

"Это очень важно, потому что для меня это конкретный случай противодействия дезинформации, которую распространяет россия. Нет, россия не побеждает. Нет, Украина не проигрывает эту войну, и ситуация совсем другая", - отметил Макрон.

Он сказал, что теперь понятно, что комментарии путина относительно участия в мирном процессе были "не совсем искренним обязательством".

Макрон добавил, что следующие шаги должны быть сосредоточены на украинских системах противовоздушной обороны, беспилотниках и ракетах большой дальности.

Макрон также призвал к быстрому принятию 19-го пакета санкций против россии и "усилить" давление на теневой флот россии.

"Чрезвычайно важно усилить давление на этот теневой флот, потому что это явно уменьшит возможности финансирования этой [войны]", - отметил Макрон, призывая европейцев "уничтожить бизнес-модель", "задерживая, даже на дни или недели, эти суда и заставляя их организовываться по-другому".

Зеленский об инициативе Трампа по российской нефти: идти против США - недальновидно, и в Венгрии должны это осознать