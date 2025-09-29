Трамп изменил свою риторику по безопасности Украины - Зеленский

Отношение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к безопасности Украины изменилось, сейчас оно справедливое. Наше государство должно сохранить такое положение вещей, сообщил Президент Владимир Зеленский во время Варшавского форума по безопасности, пишет УНН.

Трамп изменил риторику, сигналы и отношение к безопасности Украины в Европе. Его отношение к агрессии россии сейчас справедливое

Глава государства добавил, что сейчас нашему государству необходимо сохранить новое отношение со стороны Соединенных Штатов.

Это то, что я услышал от него. Это было во время наших разговоров. Не могу предсказать завтра, потому что мир меняется быстрее, чем ожидалось. На сегодня позиция Трампа сбалансирована и поддерживает Украину... В желании быстро закончить войну Украина поддерживает его шаги. Наша цель - сохранить новое отношение США к войне, чтобы оно соответствовало европейскому

Президент Владимир Зеленский заявил, что россия не будет устанавливать границы Украины, которые определены Конституцией. Во время Варшавского форума по безопасности украинский лидер также подчеркнул, что готов к дипломатическим переговорам.

Границы Украины определены Конституцией. Я открыт к дипломатическим переговорам, но россия не будет устанавливать новые границы в Украине