Трамп изменил свою риторику по безопасности Украины - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что отношение Дональда Трампа к безопасности Украины изменилось на справедливое. Украина должна сохранить это новое отношение США к войне, чтобы оно соответствовало европейскому.
Отношение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к безопасности Украины изменилось, сейчас оно справедливое. Наше государство должно сохранить такое положение вещей, сообщил Президент Владимир Зеленский во время Варшавского форума по безопасности, пишет УНН.
Подробности
Трамп изменил риторику, сигналы и отношение к безопасности Украины в Европе. Его отношение к агрессии россии сейчас справедливое
Глава государства добавил, что сейчас нашему государству необходимо сохранить новое отношение со стороны Соединенных Штатов.
Это то, что я услышал от него. Это было во время наших разговоров. Не могу предсказать завтра, потому что мир меняется быстрее, чем ожидалось. На сегодня позиция Трампа сбалансирована и поддерживает Украину... В желании быстро закончить войну Украина поддерживает его шаги. Наша цель - сохранить новое отношение США к войне, чтобы оно соответствовало европейскому
Дополнение
Президент Владимир Зеленский заявил, что россия не будет устанавливать границы Украины, которые определены Конституцией. Во время Варшавского форума по безопасности украинский лидер также подчеркнул, что готов к дипломатическим переговорам.
Границы Украины определены Конституцией. Я открыт к дипломатическим переговорам, но россия не будет устанавливать новые границы в Украине