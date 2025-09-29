росія не встановлюватиме нові кордони України - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що росія не встановлюватиме кордони України, визначені Конституцією. Він готовий до дипломатичних переговорів, але наголосив на незмінності територіальної цілісності.
Президент Володимир Зеленський заявив, що росія не буде встановлювати кордони України, які визначені Конституцією. Під час Варшавського безпекового форуму український лідер також підкреслив, що готовий до дипломатичних переговорів, повідомляє УНН.
Деталі
Кордони України визначені Конституцією. Я відкритий до дипломатичних переговорів, але росія не буде встановлювати нові кордони в Україні
Президент зазначив про це, відповідаючи на запитання, чи готовий він поступитися територіями України заради миру.
Доповнення
Президент США Дональд Трамп, за словами спеціального посланника з питань України Кіта Келлога, санкціонував можливість завдання Україною далекобійних ударів по території рф.
Ви маєте на увазі, що позиція Президента полягає в тому, що Україна може завдавати ударів далекої дії по росії, що це було санкціоновано Президентом?
Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, і те, що сказав віцепрезидент Венс, а також секретар Рубіо, відповідь - так. Використовуйте здатність проникати глибоко. Не існує таких речей, як святилища
Келлог: путін не є "хорошою людиною", його вчинки жахливі21.09.25, 05:19 • 5984 перегляди