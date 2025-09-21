$41.250.00
20 вересня, 15:23
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Келлог: путін не є "хорошою людиною", його вчинки жахливі

Київ • УНН

 6 перегляди

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що володимир путін не є "хорошою людиною", а деякі його вчинки є абсолютно жахливими. Він зазначив, що Дональд Трамп не надає путіну послаблень, а лише намагається давати можливості для дипломатії.

Келлог: путін не є "хорошою людиною", його вчинки жахливі

російський диктатор володимир путін не є "хорошою людиною", а деякі його вчинки є абсолютно жахливими. Про це в інтерв'ю британському меценату, лорду Майклу Ешкрофту заявив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог, повідомляє УНН.

Деталі

"Добро проти зла. І на це треба дивитися саме так. Я маю на увазі, путін - нехороша людина, гаразд? І те, що він зробив, деякі з його вчинків були абсолютно жахливими. Це жахливо", - сказав дипломат.

За його словами, було б несправедливо звинувачувати Дональда Трампа в тому, що він нібито надає путіну якісь послаблення, адже глава Білого дому лише намагається давати можливості для дипломатії.

Я хотів би, щоб ми вийшли з цього кращими. Знаєте, якщо Україна вийде з цього в хорошому стані - а я думаю, що так і буде - тоді я зможу відпочивати спокійно

- зазначив Келлог.

Він припустив, що Україні, ймовірно, врешті-решт доведеться поступитися росіянам певними територіями, але по-перше, їх можна буде повернути пізніше, а по-друге, рішення буде приймати саме Україна, а не хтось інший.

Нагадаємо

Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що путін вважає себе переможцем у війні проти України, тому не погоджується на мир. При цьому Трамп роздратований путіним, який провокував його.

Вадим Хлюдзинський

