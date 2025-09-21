Келлог: путін не є "хорошою людиною", його вчинки жахливі
Київ • УНН
Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що володимир путін не є "хорошою людиною", а деякі його вчинки є абсолютно жахливими. Він зазначив, що Дональд Трамп не надає путіну послаблень, а лише намагається давати можливості для дипломатії.
російський диктатор володимир путін не є "хорошою людиною", а деякі його вчинки є абсолютно жахливими. Про це в інтерв'ю британському меценату, лорду Майклу Ешкрофту заявив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог, повідомляє УНН.
Деталі
"Добро проти зла. І на це треба дивитися саме так. Я маю на увазі, путін - нехороша людина, гаразд? І те, що він зробив, деякі з його вчинків були абсолютно жахливими. Це жахливо", - сказав дипломат.
За його словами, було б несправедливо звинувачувати Дональда Трампа в тому, що він нібито надає путіну якісь послаблення, адже глава Білого дому лише намагається давати можливості для дипломатії.
Я хотів би, щоб ми вийшли з цього кращими. Знаєте, якщо Україна вийде з цього в хорошому стані - а я думаю, що так і буде - тоді я зможу відпочивати спокійно
Він припустив, що Україні, ймовірно, врешті-решт доведеться поступитися росіянам певними територіями, але по-перше, їх можна буде повернути пізніше, а по-друге, рішення буде приймати саме Україна, а не хтось інший.
Нагадаємо
Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що путін вважає себе переможцем у війні проти України, тому не погоджується на мир. При цьому Трамп роздратований путіним, який провокував його.
Дайте йому палець, а він відкусить всю руку: Келлог вважає, що путін не зупиниться на Україні 19.09.25, 19:59 • 2972 перегляди