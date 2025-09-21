Келлог: путін не є "хорошою людиною", його вчинки жахливі

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що володимир путін не є "хорошою людиною", а деякі його вчинки є абсолютно жахливими. Він зазначив, що Дональд Трамп не надає путіну послаблень, а лише намагається давати можливості для дипломатії.