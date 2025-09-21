$41.250.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Келлогг: Путин не является "хорошим человеком", его поступки ужасны

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Специальный представитель президента США Кит Келлогг заявил, что Владимир Путин не является "хорошим человеком", а некоторые его поступки абсолютно ужасны. Он отметил, что Дональд Трамп не предоставляет Путину послаблений, а лишь пытается давать возможности для дипломатии.

Келлогг: Путин не является "хорошим человеком", его поступки ужасны

российский диктатор владимир путин не является "хорошим человеком", а некоторые его поступки абсолютно ужасны. Об этом в интервью британскому меценату, лорду Майклу Эшкрофту заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, сообщает УНН.

Подробности

"Добро против зла. И на это нужно смотреть именно так. Я имею в виду, путин - нехороший человек, ладно? И то, что он сделал, некоторые из его поступков были абсолютно ужасными. Это ужасно", - сказал дипломат.

По его словам, было бы несправедливо обвинять Дональда Трампа в том, что он якобы предоставляет путину какие-то послабления, ведь глава Белого дома лишь пытается давать возможности для дипломатии.

Я хотел бы, чтобы мы вышли из этого лучшими. Знаете, если Украина выйдет из этого в хорошем состоянии - а я думаю, что так и будет - тогда я смогу отдыхать спокойно

- отметил Келлог.

Он предположил, что Украине, вероятно, в конце концов придется уступить россиянам определенные территории, но во-первых, их можно будет вернуть позже, а во-вторых, решение будет принимать именно Украина, а не кто-то другой.

Напомним

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что путин считает себя победителем в войне против Украины, поэтому не соглашается на мир. При этом Трамп раздражен путиным, который провоцировал его.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Кит Келлог
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина