Келлогг: Путин не является "хорошим человеком", его поступки ужасны
Киев • УНН
Специальный представитель президента США Кит Келлогг заявил, что Владимир Путин не является "хорошим человеком", а некоторые его поступки абсолютно ужасны. Он отметил, что Дональд Трамп не предоставляет Путину послаблений, а лишь пытается давать возможности для дипломатии.
российский диктатор владимир путин не является "хорошим человеком", а некоторые его поступки абсолютно ужасны. Об этом в интервью британскому меценату, лорду Майклу Эшкрофту заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, сообщает УНН.
Подробности
"Добро против зла. И на это нужно смотреть именно так. Я имею в виду, путин - нехороший человек, ладно? И то, что он сделал, некоторые из его поступков были абсолютно ужасными. Это ужасно", - сказал дипломат.
По его словам, было бы несправедливо обвинять Дональда Трампа в том, что он якобы предоставляет путину какие-то послабления, ведь глава Белого дома лишь пытается давать возможности для дипломатии.
Я хотел бы, чтобы мы вышли из этого лучшими. Знаете, если Украина выйдет из этого в хорошем состоянии - а я думаю, что так и будет - тогда я смогу отдыхать спокойно
Он предположил, что Украине, вероятно, в конце концов придется уступить россиянам определенные территории, но во-первых, их можно будет вернуть позже, а во-вторых, решение будет принимать именно Украина, а не кто-то другой.
Напомним
Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что путин считает себя победителем в войне против Украины, поэтому не соглашается на мир. При этом Трамп раздражен путиным, который провоцировал его.
