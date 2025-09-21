Келлогг: Путин не является "хорошим человеком", его поступки ужасны

российский диктатор владимир путин не является "хорошим человеком", а некоторые его поступки абсолютно ужасны. Об этом в интервью британскому меценату, лорду Майклу Эшкрофту заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, сообщает УНН.

"Добро против зла. И на это нужно смотреть именно так. Я имею в виду, путин - нехороший человек, ладно? И то, что он сделал, некоторые из его поступков были абсолютно ужасными. Это ужасно", - сказал дипломат.

По его словам, было бы несправедливо обвинять Дональда Трампа в том, что он якобы предоставляет путину какие-то послабления, ведь глава Белого дома лишь пытается давать возможности для дипломатии.

Я хотел бы, чтобы мы вышли из этого лучшими. Знаете, если Украина выйдет из этого в хорошем состоянии - а я думаю, что так и будет - тогда я смогу отдыхать спокойно