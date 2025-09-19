$41.250.05
Эксклюзив
16:30 • 1542 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00 • 5348 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
12:05 • 17619 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 15670 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 22646 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 34761 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 35021 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 53426 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 45486 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 65995 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
Дайте ему палец, а он откусит всю руку: Келлог считает, что путин не остановится на Украине

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Политик заявил, что российский диктатор владимир путин, если завоюет Украину, не остановится на этом и перейдет к нападению на страны НАТО. Келлог сравнил ситуацию со Второй мировой войной и назвал путина "агентом КГБ", который понимает только силу.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что российский диктатор владимир путин, если завоюет Украину, то на этом не остановится. Он перейдет к нападению на страны НАТО. Об этом Келлог сказал в интервью The Telegraph, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, согласен ли он с тем, что если россия завоюет Украину, то она перейдет к нападению на страну НАТО, Келлог ответил: "Абсолютно".

путина и россию нужно рассматривать как экспансионистское государство. Он хочет возродить Российскую империю – достаточно взглянуть на историю. Дайте ему палец, а он откусит всю руку. Это напоминает мне Вторую мировую войну. В 1938 году в Мюнхене Гитлер сказал, что хочет только Судеты. Потом Рейнланд, потом Польша, и мы оказались во Второй мировой войне. История не повторяется, но она точно рифмуется. Именно это сейчас происходит с Украиной. Мы должны остановить его сейчас

- заявил Келлог.

Келлог также отметил, что "путин - агент КГБ" и всегда им был.

Он никогда не переставал быть одним из них. Он не понимает Запада. Он притворяется, что не говорит по-английски, но он говорит, и мы уже несколько раз его на этом ловили. Он манипулятор. Единственное, что можно этому противодействовать, - это сила, власть и мощь

 - отметил Келлог.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что думал, что у него хорошие отношения с российским диктатором владимиром путиным, но путин его подвел.

Павел Башинский

