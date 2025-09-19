Дайте ему палец, а он откусит всю руку: Келлог считает, что путин не остановится на Украине
Киев • УНН
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что российский диктатор владимир путин, если завоюет Украину, то на этом не остановится. Он перейдет к нападению на страны НАТО. Об этом Келлог сказал в интервью The Telegraph, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, согласен ли он с тем, что если россия завоюет Украину, то она перейдет к нападению на страну НАТО, Келлог ответил: "Абсолютно".
путина и россию нужно рассматривать как экспансионистское государство. Он хочет возродить Российскую империю – достаточно взглянуть на историю. Дайте ему палец, а он откусит всю руку. Это напоминает мне Вторую мировую войну. В 1938 году в Мюнхене Гитлер сказал, что хочет только Судеты. Потом Рейнланд, потом Польша, и мы оказались во Второй мировой войне. История не повторяется, но она точно рифмуется. Именно это сейчас происходит с Украиной. Мы должны остановить его сейчас
Келлог также отметил, что "путин - агент КГБ" и всегда им был.
Он никогда не переставал быть одним из них. Он не понимает Запада. Он притворяется, что не говорит по-английски, но он говорит, и мы уже несколько раз его на этом ловили. Он манипулятор. Единственное, что можно этому противодействовать, - это сила, власть и мощь
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что думал, что у него хорошие отношения с российским диктатором владимиром путиным, но путин его подвел.