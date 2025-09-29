Россия не будет устанавливать новые границы Украины - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не будет устанавливать границы Украины, определенные Конституцией. Он готов к дипломатическим переговорам, но подчеркнул неизменность территориальной целостности.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не будет устанавливать границы Украины, которые определены Конституцией. Во время Варшавского форума безопасности украинский лидер также подчеркнул, что готов к дипломатическим переговорам, сообщает УНН.
Детали
Границы Украины определены Конституцией. Я открыт к дипломатическим переговорам, но Россия не будет устанавливать новые границы в Украине
Президент отметил это, отвечая на вопрос, готов ли он уступить территории Украины ради мира.
Дополнение
Президент США Дональд Трамп, по словам специального посланника по вопросам Украины Кита Келлога, санкционировал возможность нанесения Украиной дальнобойных ударов по территории РФ.
Вы имеете в виду, что позиция Президента заключается в том, что Украина может наносить удары дальнейшего действия по России, что это было санкционировано Президентом?
Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, и то, что сказал вице-президент Вэнс, а также секретарь Рубио, ответ - да. Используйте способность проникать глубоко. Не существует таких вещей, как святилища
