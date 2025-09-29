$41.480.01
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Трамп змінив свою риторику щодо безпеки України - Зеленський

Київ • УНН

 • 972 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що ставлення Дональда Трампа до безпеки України змінилося на справедливе. Україна має зберегти це нове ставлення США до війни, щоб воно відповідало європейському.

Трамп змінив свою риторику щодо безпеки України - Зеленський

Ставлення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до безпеки України змінилося, зараз воно справедливе. Наша держава має зберегти такий стан речей, повідомив Президент Володимир Зеленський під час Варшавського безпекового форуму, пише УНН.

Деталі

Трамп змінив риторику, сигнали та ставлення до безпеки України в Європі. Його ставлення до агресії росії зараз справедливе

 - розповів Зеленський.

Глава держави додав, що зараз нашій державі необхідно зберегти нове ставлення з боку Сполучених Штатів.

Це те, що я почув від нього. Це було під час наших розмов. Не можу передбачити завтра, бо світ змінюється швидше, ніж очікувалося. На сьогодні позиція Трампа збалансована і підтримує Україну... У бажанні швидко закінчити війну Україна підтримує його кроки. Наша мета - зберегти нове ставлення США до війни, щоб воно відповідало європейському

- додав Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія не буде встановлювати кордони України, які визначені Конституцією. Під час Варшавського безпекового форуму український лідер також підкреслив, що готовий до дипломатичних переговорів.

Кордони України визначені Конституцією. Я відкритий до дипломатичних переговорів, але росія не буде встановлювати нові кордони в Україні

- підкреслив Зеленський.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна