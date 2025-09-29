Трамп змінив свою риторику щодо безпеки України - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що ставлення Дональда Трампа до безпеки України змінилося на справедливе. Україна має зберегти це нове ставлення США до війни, щоб воно відповідало європейському.
Деталі
Трамп змінив риторику, сигнали та ставлення до безпеки України в Європі. Його ставлення до агресії росії зараз справедливе
Глава держави додав, що зараз нашій державі необхідно зберегти нове ставлення з боку Сполучених Штатів.
Це те, що я почув від нього. Це було під час наших розмов. Не можу передбачити завтра, бо світ змінюється швидше, ніж очікувалося. На сьогодні позиція Трампа збалансована і підтримує Україну... У бажанні швидко закінчити війну Україна підтримує його кроки. Наша мета - зберегти нове ставлення США до війни, щоб воно відповідало європейському
Доповнення
Президент Володимир Зеленський заявив, що росія не буде встановлювати кордони України, які визначені Конституцією. Під час Варшавського безпекового форуму український лідер також підкреслив, що готовий до дипломатичних переговорів.
Кордони України визначені Конституцією. Я відкритий до дипломатичних переговорів, але росія не буде встановлювати нові кордони в Україні