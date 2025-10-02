$41.220.08
Зеленский об инициативе Трампа по российской нефти: идти против США - недальновидно, и в Венгрии должны это осознать

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Копенгагене призвал европейских лидеров поддержать призыв Дональда Трампа о прекращении закупки российской нефти. Он также подчеркнул необходимость уничтожения российской инфраструктуры торговли нефтью и введения санкций против теневого флота.

Зеленский об инициативе Трампа по российской нефти: идти против США - недальновидно, и в Венгрии должны это осознать

Президент Украины Владимир Зеленский указал европейским лидерам на необходимость поддержать призыв президента США Дональда Трампа прекратить закупку российской нефти Европой, добавив, что коллеги из Венгрии также должны услышать об этом. Об этом он сказал во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене в четверг, пишет УНН.

Мы также должны поддержать призыв Президента Трампа прекратить покупку российской нефти здесь, в Европе. Идти против США - это недальновидно, и в Венгрии должны это четко осознать. Энергоносители из США и других стран-партнеров могут восполнить дефицит на европейском рынке

- указал Зеленский.

Также, отметил Президент, "надо серьезно продумать, как реально уничтожить всю российскую инфраструктуру торговли нефтью, ведь именно она питает их военную машину". "Сейчас мы видим, что россия продолжает использовать танкеры несмотря на наложенные на них санкции. Это надо остановить", - отметил Глава государства.

Зеленский в Копенгагене: Война РФ – корень всех проблем безопасности, нужны новые санкции02.10.25, 12:23 • 1518 просмотров

"Следует также ввести дополнительные санкции против капитанов и экипажей судов теневого флота и против владельцев соответствующих компаний. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность введения санкций против российских нефтяных терминалов и остальной топливной инфраструктуры в глубине россии", - отметил Зеленский.

ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен02.10.25, 06:16 • 18388 просмотров

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия будет оставаться зависимой от российских энергоносителей, несмотря на требования президента США Дональда Трампа о том, чтобы все страны ЕС и НАТО прекратили покупать российскую нефть и газ.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Электроэнергия
Дональд Трамп
Копенгаген
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина