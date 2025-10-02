$41.140.18
ukenru
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 976 просмотра

Европейский Союз меняет стратегию санкций против России, готовя более жесткие ограничения вместо поэтапного усиления давления. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о значительно более суровых мерах в энергетике, финансовых услугах и торговле, которые войдут в 19-й пакет санкций, согласованный с США.

ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен

Европейский Союз пересматривает свою санкционную стратегию в отношении России - вместо поэтапного усиления давления готовится вводить более жесткие ограничения. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита лидеров ЕС в Копенгагене, передает УНН.

Сейчас настало время еще больше усилить давление на Россию. Мы больше не предлагаем поэтапные санкции, а предлагаем значительно более жесткие меры — в энергетике, финансовых услугах и торговле. И все это уже входит в 19-й пакет санкций, который сейчас обсуждается

- отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, новый пакет согласован с США и будет принят в ближайшее время. Среди ключевых мер:

  • снижение ценового потолка на российскую нефть до $47,6 за баррель;
    • ограничения в отношении платежной системы "Мир";
      • запрет экспорта ряда руд, металлов, химикатов и солей;
        • санкции против 45 российских и иностранных компаний, сотрудничающих с военным сектором РФ.

          Кроме того, ЕС планирует отказаться от российского СПГ до 2027 года и ввести вторичные санкции против третьих стран, которые помогают Кремлю обходить ограничения.

          Напомним

          Лидеры ЕС во время неформального саммита в среду, 1 октября подробно обсудили, как блок будет действовать в вопросах общей обороны.

          Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские налогоплательщики не должны оплачивать войну России. Она предложила изъять 140 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины.

          Вита Зеленецкая

          ПолитикаНовости Мира
          Электроэнергия
          Европейская комиссия
          Копенгаген
          Европейский Союз
          Соединённые Штаты
          Урсула фон дер Ляйен