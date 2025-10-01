Лідери ЄС обговорили спільну оборону та майбутнє України

Лідери ЄС під час неформального саміту детально обговорили, як блок діятиме у питаннях спільної оборони. Про це Politico повідомив чиновник ЄС, передає УНН.

Деталі

Як зауважує видання, хоча країни по суті схвалили пропозиції Європейської Комісії, вони наполягали на тому, щоб мати чітке право голосу в майбутньому — саме тому в майбутньому зустрічі між 27 міністрами оборони блоку та головним дипломатом ЄС Каєю Каллас відбуватимуться частіше, додав чиновник.

Питання про те, що робити із замороженими російськими активами, та процес вступу України до ЄС також були частиною сьогоднішніх переговорів.

Додамо

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта провели тристоронню бесіду. Обговорювалися Україна, загальноєвропейський оборонний потенціал.