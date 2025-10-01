$41.140.18
17:49 • 8370 перегляди
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
17:21 • 11199 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
15:19 • 20349 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
14:16 • 17916 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 32865 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 22980 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 21368 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54292 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41186 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 31962 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Лідери ЄС обговорили спільну оборону та майбутнє України

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Лідери ЄС на неформальному саміті обговорили спільну оборону, заморожені російські активи та вступ України до ЄС. Зустрічі міністрів оборони та головного дипломата ЄС Каї Каллас стануть частішими.

Лідери ЄС обговорили спільну оборону та майбутнє України

Лідери ЄС під час неформального саміту детально обговорили, як блок діятиме у питаннях спільної оборони. Про це Politico повідомив чиновник ЄС, передає УНН.

Деталі

Як зауважує видання, хоча країни по суті схвалили пропозиції Європейської Комісії, вони наполягали на тому, щоб мати чітке право голосу в майбутньому — саме тому в майбутньому зустрічі між 27 міністрами оборони блоку та головним дипломатом ЄС Каєю Каллас відбуватимуться частіше, додав чиновник.

Питання про те, що робити із замороженими російськими активами, та процес вступу України до ЄС також були частиною сьогоднішніх переговорів.

Додамо

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта провели тристоронню бесіду. Обговорювалися Україна, загальноєвропейський оборонний потенціал.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Антоніу Кошта
Метте Фредеріксен
Кая Каллас
Європейська комісія
Європейська рада
Європейський Союз
Данія
Урсула фон дер Ляєн
Україна