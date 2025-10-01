Лидеры ЕС обсудили совместную оборону и будущее Украины

Лидеры ЕС во время неформального саммита детально обсудили, как блок будет действовать в вопросах общей обороны. Об этом Politico сообщил чиновник ЕС, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, хотя страны по сути одобрили предложения Европейской Комиссии, они настаивали на том, чтобы иметь четкое право голоса в будущем — именно поэтому в будущем встречи между 27 министрами обороны блока и главным дипломатом ЕС Каей Каллас будут проходить чаще, добавил чиновник.

Вопрос о том, что делать с замороженными российскими активами, и процесс вступления Украины в ЕС также были частью сегодняшних переговоров.

Добавим

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта провели трехстороннюю беседу. Обсуждались Украина, общеевропейский оборонный потенциал.