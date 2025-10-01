$41.140.18
17:49 • 8374 просмотра
Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела - Минэнерго
17:21 • 11201 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
15:19 • 20350 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
14:16 • 17916 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 32866 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 22980 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 21368 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 54292 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41186 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 31962 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
Лидеры ЕС обсудили совместную оборону и будущее Украины

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Лидеры ЕС на неформальном саммите обсудили совместную оборону, замороженные российские активы и вступление Украины в ЕС. Встречи министров обороны и главного дипломата ЕС Каи Каллас станут чаще.

Лидеры ЕС обсудили совместную оборону и будущее Украины

Лидеры ЕС во время неформального саммита детально обсудили, как блок будет действовать в вопросах общей обороны. Об этом Politico сообщил чиновник ЕС, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, хотя страны по сути одобрили предложения Европейской Комиссии, они настаивали на том, чтобы иметь четкое право голоса в будущем — именно поэтому в будущем встречи между 27 министрами обороны блока и главным дипломатом ЕС Каей Каллас будут проходить чаще, добавил чиновник.

Вопрос о том, что делать с замороженными российскими активами, и процесс вступления Украины в ЕС также были частью сегодняшних переговоров.

Добавим

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта провели трехстороннюю беседу. Обсуждались Украина, общеевропейский оборонный потенциал.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Антониу Кошта
Метте Фредериксен
Кайя Каллас
Европейская комиссия
Европейский совет
Европейский Союз
Дания
Урсула фон дер Ляйен
Украина