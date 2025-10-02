ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
Київ • УНН
Європейський Союз переглядає свою санкційну стратегію щодо росії - замість поетапного посилення тиску готується запроваджувати жорсткіші обмеження. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками неформального саміту лідерів ЄС у Копенгагені, передає УНН.
Зараз настав час ще більше посилити тиск на росію. Ми більше не пропонуємо поетапні санкції, а пропонуємо значно жорсткіші заходи — в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі. І все це вже входить до 19-го пакета санкцій, який наразі обговорюється
За її словами, новий пакет узгоджений зі США й буде ухвалений найближчим часом. Серед ключових заходів:
- зниження цінової стелі на російську нафту до $47,6 за барель;
- обмеження щодо платіжної системи "Мир";
- заборона експорту низки руд, металів, хімікатів і солей;
- санкції проти 45 російських та іноземних компаній, які співпрацюють з воєнним сектором РФ.
Крім того, ЄС планує відмовитися від російського СПГ до 2027 року та запровадити вторинні санкції проти третіх країн, які допомагають Кремлю обходити обмеження.
Нагадаємо
Лідери ЄС під час неформального саміту у середу, 1 жовтня детально обговорили, як блок діятиме у питаннях спільної оборони.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські платники податків не повинні оплачувати війну росії. Вона запропонувала вилучити 140 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування воєнних зусиль України.
