1 жовтня, 17:49 • 18229 перегляди
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
1 жовтня, 17:21 • 28187 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 36070 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 26932 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 45051 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 25125 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 22882 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54772 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41611 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 32829 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 1682 перегляди

Європейський Союз змінює стратегію санкцій проти Росії, готуючи жорсткіші обмеження замість поетапного посилення тиску. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про значно суворіші заходи в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі, які увійдуть до 19-го пакета санкцій, узгодженого зі США.

ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн

Європейський Союз переглядає свою санкційну стратегію щодо росії - замість поетапного посилення тиску готується запроваджувати жорсткіші обмеження. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками неформального саміту лідерів ЄС у Копенгагені, передає УНН.

Зараз настав час ще більше посилити тиск на росію. Ми більше не пропонуємо поетапні санкції, а пропонуємо значно жорсткіші заходи — в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі. І все це вже входить до 19-го пакета санкцій, який наразі обговорюється

- зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, новий пакет узгоджений зі США й буде ухвалений найближчим часом. Серед ключових заходів:

  • зниження цінової стелі на російську нафту до $47,6 за барель;
    • обмеження щодо платіжної системи "Мир";
      • заборона експорту низки руд, металів, хімікатів і солей;
        • санкції проти 45 російських та іноземних компаній, які співпрацюють з воєнним сектором РФ.

          Крім того, ЄС планує відмовитися від російського СПГ до 2027 року та запровадити вторинні санкції проти третіх країн, які допомагають Кремлю обходити обмеження.

          Нагадаємо

          Лідери ЄС під час неформального саміту у середу, 1 жовтня детально обговорили, як блок діятиме у питаннях спільної оборони.

          Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські платники податків не повинні оплачувати війну росії. Вона запропонувала вилучити 140 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування воєнних зусиль України.

          Єврорада продовжить обговорення російських активів на наступному засіданні 23-24 жовтня - Кошта01.10.25, 21:18 • 1976 переглядiв

          Віта Зеленецька

