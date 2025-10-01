Єврорада продовжить обговорення російських активів на наступному засіданні 23-24 жовтня - Кошта

Питання про те, як використовувати мільярди євро санкційних російських активів для підтримки України, буде продовжено на наступному засіданні Європейської ради 23-24 жовтня. Про це написав президент Європейської Ради Антоніу Кошта у своєму дописі на X, передає УНН.

Деталі

Як пише Politico, каменем спотикання є те, як використовувати ці активи для фінансування кредиту Україні, не конфіскуючи їх, оскільки це ризикує порушенням міжнародного права та підривом довіри до євро на світовій арені.

Бельгія вимагає, щоб тягар будь-яких російських судових репресій був розподілений порівну, і цю ідею підтримала Франція.

Додамо

Лідери ЄС під час неформального саміту детально обговорили, як блок діятиме у питаннях спільної оборони.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта провели тристоронню бесіду. Обговорювалися Україна, загальноєвропейський оборонний потенціал.