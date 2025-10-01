Єврорада продовжить обговорення російських активів на наступному засіданні 23-24 жовтня - Кошта
Київ • УНН
Питання використання мільярдів євро санкційних російських активів для підтримки України обговорять на засіданні Європейської ради 23-24 жовтня. Каменем спотикання є фінансування кредиту Україні без конфіскації активів, що може порушити міжнародне право.
Питання про те, як використовувати мільярди євро санкційних російських активів для підтримки України, буде продовжено на наступному засіданні Європейської ради 23-24 жовтня. Про це написав президент Європейської Ради Антоніу Кошта у своєму дописі на X, передає УНН.
Деталі
Як пише Politico, каменем спотикання є те, як використовувати ці активи для фінансування кредиту Україні, не конфіскуючи їх, оскільки це ризикує порушенням міжнародного права та підривом довіри до євро на світовій арені.
Бельгія вимагає, щоб тягар будь-яких російських судових репресій був розподілений порівну, і цю ідею підтримала Франція.
Додамо
Лідери ЄС під час неформального саміту детально обговорили, як блок діятиме у питаннях спільної оборони.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта провели тристоронню бесіду. Обговорювалися Україна, загальноєвропейський оборонний потенціал.