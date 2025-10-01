Евросовет продолжит обсуждение российских активов на следующем заседании 23-24 октября - Кошта

Вопрос о том, как использовать миллиарды евро санкционных российских активов для поддержки Украины, будет продолжен на следующем заседании Европейского совета 23-24 октября. Об этом написал президент Европейского совета Антониу Кошта в своем сообщении на X, передает УНН.

Детали

Как пишет Politico, камнем преткновения является то, как использовать эти активы для финансирования кредита Украине, не конфискуя их, поскольку это рискует нарушением международного права и подрывом доверия к евро на мировой арене.

Бельгия требует, чтобы бремя любых российских судебных репрессий было распределено поровну, и эту идею поддержала Франция.

Добавим

Лидеры ЕС во время неформального саммита подробно обсудили, как блок будет действовать в вопросах общей обороны.

Напомним

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта провели трехстороннюю беседу. Обсуждались Украина, общеевропейский оборонный потенциал.