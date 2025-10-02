Зеленський про ініціативу Трампа щодо російської нафти: йти проти США - недалекоглядно, і в Угорщині мають це усвідомити
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський на саміті в Копенгагені закликав європейських лідерів підтримати заклик Дональда Трампа про припинення закупівлі російської нафти. Він також наголосив на необхідності знищення російської інфраструктури торгівлі нафтою та запровадження санкцій проти тіньового флоту.
Президент України Володимир Зеленський вказав європейським лідерам на необхідність підтримати заклику президента США Дональда Трампа припинити закупівлю російської нафти Європою, додавши, що колеги з Угорщини також повинні почути про це. Про це він сказав під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти у Копенгагені у четвер, пише УНН.
Ми також маємо підтримати заклик Президента Трампа припинити купівлю російської нафти тут, у Європі. Йти проти США - це недалекоглядно, і в Угорщині мають це чітко усвідомити. Енергоносії зі США та інших країн-партнерів можуть заповнити дефіцит на європейському ринку
Також, зазначив Президент, "треба серйозно продумати, як реально знищити всю російську інфраструктуру торгівлі нафтою, адже саме вона живить їхню воєнну машину". "Зараз ми бачимо, що росія продовжує використовувати танкери попри накладені на них санкції. Це треба зупинити", - зауважив Глава держави.
"Слід також запровадити додаткові санкції проти капітанів та екіпажів суден тіньового флоту та проти власників відповідних компаній. Крім того, необхідно розглянути можливість запровадження санкцій проти російських нафтових терміналів і решти паливної інфраструктури вглибині росії", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявив, що Угорщина залишатиметься залежною від російських енергоносіїв, попри вимоги президента США Дональда Трампа про те, щоб усі країни ЄС та НАТО припинили купувати російську нафту та газ.