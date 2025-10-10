Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать

За последние несколько месяцев количество сообщений о дронах, летающих над европейским воздушным пространством, резко возросло. По меньшей мере 10 европейских стран за последние несколько месяцев стали свидетелями загадочных вторжений дронов, пишет УНН.

Польша

В ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, значительная часть дронов залетела из Беларуси.

Некоторые из них были сбиты. Вероятно, это были объекты, которые могли нанести вред при падении. Для их сбития использовались боевые самолеты. Известно, что в операции участвовали голландские F-35, которые прибыли в Польшу 1 сентября и должны были оставаться там до конца года. Польские ВВС должны получить первый такой самолет в конце следующего года. Военные пока не объявили, были ли задействованы также польские F-16 - сообщали польские СМИ.

В Польше нашли уже 16 российских дронов, один из них разбился возле военной базы

Сообщалось также, что Россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

Впоследствии стало также известно, что Служба государственной охраны нейтрализовала беспилотник, который пролетал над чувствительными правительственными объектами в Варшаве.

Тогда же в Варшаве задержали 21-летнего украинца и 17-летнюю белоруску за запуск дрона над правительственными зданиями и дворцом Бельведер. Им может грозить до пяти лет заключения за нарушение авиационного законодательства.

Запуск дрона над правительственными зданиями в Варшаве: в польских спецслужбах заявили, что им управляли украинец и белоруска

Румыния

В конце сентября на территории Румынии были обнаружены фрагменты дрона. Части летательного аппарата нашли в районе канала Сонтя Ноуэ, в уезде Тулча.

Согласно статистике, по меньшей мере 20 случаев падения российских беспилотников было зафиксировано на территории Румынии.

Румыния обнаружила очередной дрон РФ: фрагменты найдены в дельте Дуная

На фоне этого, министр национальной обороны Румынии Ионуц Моштяну объявил о завершении разработки методологической базы для применения законодательства по сбитию беспилотников и пилотируемых военных самолетов, нарушающих национальное воздушное пространство.

Румыния разработала методологию сбития военных самолетов и дронов-нарушителей

Президент Румынии Никушор Дан высказался о полетах российских дронов в воздушном пространстве стран Европы, а также об их сбитии, заявив, что когда речь идет о дронах, важно продемонстрировать решимость перед потенциальной агрессией.

Сложнее ситуация, когда российские самолеты залетают в воздушное пространство стран ЕС и НАТО, добавил он.

Намерение россиян состоит в том, чтобы провоцировать страны ЕС и НАТО, а также вызывать сомнения в обществе западных стран. Это делается с целью вызвать недоверие и усталость от помощи Украине со стороны европейских государств.

Демонстрируют агрессивное поведение: президент Румынии высказался о дронах рф над Европой

Дания

Также неизвестные дроны были обнаружены в конце сентября в Дании, которые кружили над аэропортами. Датские власти и власти НАТО заявили, что пока непонятно, кто стоит за полетами дронов, но отметили, что нельзя исключать причастность России.

Датские власти утверждают, что рассматривали возможность применения статьи 4 НАТО, как и поляки, поскольку это была гибридная атака с "системным подходом" вблизи критической инфраструктуры.

После серии обнаружений дронов над аэропортами и военными объектами, датские Вооруженные силы срочно призвали сотни солдат из резерва.

Дания срочно призывает резервистов из-за инцидентов с дронами

Кроме того, правительство Дании вводило временный запрет на использование гражданских беспилотников в национальном воздушном пространстве во время проведения саммита Европейского политического сообщества.

В Дании на неделю закроют воздушное пространство для БПЛА из-за саммита Европейского политического сообщества

Финляндия

В Финляндии неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией в Рованиеми на севере страны.

С августа электростанции в стране стали бесполетными зонами, на территории которых запрещено использовать беспилотники.

Прохожий заметил дрон в Рованиеми и обратился в полицию.

Дрон заметили над гидроэлектростанцией в Финляндии

В понедельник, 6 октября, над Президентским дворцом Финляндии пролетал дрон.

Очевидец инцидента сообщил, что увидел двух мужчин, управлявших дроном на Рыночной площади Хельсинки. Свидетель отметил, что подошел к ним, чтобы поговорить, и те рассказали, что они туристы из Гонконга.

Рыночная площадь и Президентский дворец находятся в бесполетной зоне, поэтому очевидец сообщил о дроне службу экстренной помощи. В полиции отметили, что также знают об инциденте. По словам инспектора полиции Хельсинки Маркуса Коскинена, экстренная служба убедилась, что дрон больше не летает в запрещенной зоне.

Президент Финляндии Александер Стубб заявлял, что "есть протоколы, а потому, в основном, сначала страна будет проверять информацию о дронах, а затем ВВС решают, что нужно делать. Все зависит от ситуации".

Норвегия

21 сентября, после 21:00, в центре Осло военные заметили беспилотники над территорией крепости Акерсхус.

Начальник оперативного управления полиции Ойвинд Хаммерсволд подтвердил факт появления дронов в военной зоне. По его словам, именно военные первыми обнаружили беспилотники.

Впоследствии стало известно, что полиция задержала двух граждан Сингапура. Их причастность к инциденту сейчас выясняют следственные органы.

В Норвегии прозвучала тревога из-за угрозы беспилотников: задержаны двое иностранцев - AftonBladet

Уже 1 октября в Норвегии снова фиксировали дрон - на этот раз вблизи аэропорта Брённёйсунд, всего через день после сообщений о дроне в районе нефтегазового месторождения Слейпнир.

Дрон снова заметили вблизи аэропорта в Норвегии

Также в понедельник, 6 октября, Норвежский аэропорт Осло в Норвегии временно приостановил одну или несколько посадок в понедельник утром после сообщения о появлении дрона вблизи аэропорта.

Норвежское информационное агентство со ссылкой на полицию сообщило, что около полуночи было получено сообщение о том, что пилот Norwegian Air, по его мнению, видел от трех до пяти дронов во время захода на посадку в аэропорту.

Дрон снова нарушил движение в аэропорту Осло в Норвегии

Франция

В ночь с воскресенья, 21 сентября, на понедельник над военной базой Мурмелон-ле-Гран во Франции были замечены "неизвестные" дроны.

информация о неизвестных БПЛА над военной базой Мурмелон-ле-Гран поступила в четверг, 25 сентября. Речь шла о небольших устройствах, а не о "дронах, которыми управляют военные".

"Этот инцидент в государственной службе назвали "исключительным". Там подчеркивают, что на данный момент нет никаких оснований считать, что может идти речь о вмешательстве иностранных государств. Инцидент произошел в ночь с воскресенья, 21 сентября, на понедельник, 22 сентября. Продолжается расследование в отношении нескольких замеченных неизвестных беспилотных аппаратов", - сообщали французские СМИ.

"Неизвестные" БПЛА заметили во Франции в минувшие выходные: они летали над военной базой

Уже в начале октября у побережья Сен-Назера французские военные зашли на российский танкер "Пушпа", который неоднократно менял названия и флаги и находится под международными санкциями. Судно связывают с "флотом-призраком", который финансирует войска РФ и может быть причастен к диверсионным операциям.

Во Франции задержали российский "корабль-призрак", с которого, вероятно, запускали дроны по Европе - Le Parisien

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите в Копенгагене высказался о необходимости большей непредсказуемости для усиления сдерживания. Он отметил, что дроны, нарушающие воздушное пространство, могут быть уничтожены, и призвал к усилению санкций против России.

Макрон: для европейского сдерживания нужна "больше непредсказуемости", а дроны-нарушители могут быть уничтожены

Германия

Дроны зафиксировали 25 сентября после 21:00. Сначала два небольших аппарата летали над заводом концерна Thyssenkrupp, позже группа дронов - над университетской клиникой Киля. После 22:00 подобные аппараты появились над прибрежной электростанцией и Северо-Восточным каналом, а также над Кильским заливом.

Кроме того, беспилотники пролетали над зданием парламента земли в Киле и наблюдали за нефтеперерабатывающим заводом Heide, который поставляет керосин в аэропорт Гамбурга. По наблюдениям полиции, дроны двигались параллельными траекториями, что может свидетельствовать о попытке точных измерений.

В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel

После этого, Кабинет министров Германии принял закон, позволяющий полиции сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство, включая случаи острой угрозы. Это решение принято после инцидентов с дронами в аэропортах, в частности в Мюнхене, и роста количества нарушений воздушного движения.

Немецкая полиция получит право сбивать несанкционированные дроны - Reuters

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт анонсировал создание подразделения федеральной полиции для борьбы с дронами, а также подразделения по разработке и исследованиям. Германия будет сотрудничать с Израилем, Украиной и европейскими партнерами, а бундесвер получит полномочия помогать полиции сбивать дроны.

Германия создает спецподразделение полиции для борьбы с дронами

В недавнем отчете Национальной аэронавигационной службы Германии (DFS) говорится о том, что в этом году было зарегистрировано 144 пролета дронов, 35 из которых – вблизи аэропорта Франкфурта.

Литва, Эстония

На полигоне Гайжюнай в Йонавском районе Литвы обнаружен беспилотник, который в начале недели залетел с территории Беларуси. Эту информацию подтвердила министр национальной обороны Довиле Шакалиене.

28 июля неизвестный беспилотник пересек воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси, его заметили на высоте около 200 метров вблизи Вильнюса. Литовские СМИ предполагали, что это мог быть российский дрон "Gerbera", похожий на "Shahed", или БПЛА контрабандистов.

Неизвестный БПЛА из беларуси залетел в воздушное пространство Литвы вблизи Вильнюса

Сейм Литвы 23 сентября принял изменения в Закон об авиации и Устав применения военной силы, которые позволяют армии оперативнее реагировать на беспилотники, представляющие угрозу воздушному пространству страны.

Литва усилила оборону от дронов: армия сможет быстрее нейтрализовать угрозы в воздушном пространстве

19 сентября воздушное пространство Эстонии было нарушено российскими военными самолетами.

По данным СМИ, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии и пробыли там 12 минут.

Российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии - СМИ

Бельгия

Около 1:45 ночи в пятницу, 3 октября, над военной базой Эльзенборн на востоке провинции Льеж заметили 15 дронов. Инцидент подтвердил офис министра обороны Бельгии Тео Франкена. База, занимающая 28 квадратных километров и расположенная в нескольких километрах от немецкой границы, является учебным лагерем армии с безопасными зонами для стрельб.

По словам военного эксперта VRT News Йенса Франсена, во время случайных испытаний системы обнаружения дронов оборудование зафиксировало беспилотники, которые, вероятно, перелетели через границу в Германию, где их также заметила местная полиция в городке Дюрен.

Пока неизвестно, откуда появились дроны и кто ими управлял. Бельгийские военные начали расследование инцидента, чтобы выяснить обстоятельства и возможные угрозы безопасности.

Над бельгийской военной базой заметили рой с 15 дронов: военные начали расследование

Реакция мировых лидеров

Президент США Дональд Трамп заявлял, что считает правильным решение стран Альянса сбивать российские самолеты, если те нарушают их воздушное пространство.

Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал комментарии Трампа о том, что страны-члены НАТО должны сбивать российские дроны и самолеты, если они входят в их воздушное пространство, если такой шаг будет необходимым.

"Если это необходимо. Так что я полностью согласен с президентом Трампом: если это необходимо", - сказал Рютте.

При этом он добавил, что военные НАТО обучены оценивать такие угрозы и определять, могут ли они сопровождать российские самолеты с территории союзников, или принимать дальнейшие меры.

Рютте поддержал Трампа по сбитию российских самолетов и дронов - нарушителей авиапространства НАТО в случае необходимости

Европарламент принял резолюцию с требованием единого ответа ЕС на российские нарушения и угрозы гибридной войны, где осуждает нарушения воздушного пространства ЕС и вмешательство в инфраструктуру ЕС, требует скоординированных и пропорциональных действий, включая уничтожение воздушных угроз.

В резолюции депутаты Европарламента решительно осуждают "безрассудные и эскалационные действия" России по нарушению воздушного пространства государств-членов ЕС и НАТО: Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии. Они также осуждают преднамеренные вторжения беспилотников, направленные на критически важные объекты инфраструктуры Дании, Швеции и Норвегии. По словам депутатов Европарламента, они являются частью "систематической военной и гибридной войны и провокаций России против ЕС" и его государств-членов. Россия несет полную и безоговорочную ответственность за действия в воздушном пространстве Польши, Эстонии и Румынии.

Европарламент призвал к ответу ЕС на российские нарушения и гибридную войну: включая уничтожение воздушных угроз