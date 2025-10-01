В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel
В Германии расследуют появление неизвестных дронов над объектами критической инфраструктуры в Шлезвиг-Гольштейне. Дроны летали над заводом Thyssenkrupp, клиникой Киля, электростанцией, каналом, заливом, парламентом и нефтеперерабатывающим заводом.
Немецкие власти расследуют случаи появления неизвестных беспилотников над объектами критической инфраструктуры в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.
Дроны зафиксировали 25 сентября после 21:00. Сначала два небольших аппарата летали над заводом концерна Thyssenkrupp, позже группа дронов – над университетской клиникой Киля. После 22:00 подобные аппараты появились над прибрежной электростанцией и Северо-Восточным каналом, а также над Кильским заливом.
Кроме того, беспилотники пролетали над зданием парламента земли в Киле и наблюдали за нефтеперерабатывающим заводом Heide, который поставляет керосин в аэропорт Гамбурга. По наблюдениям полиции, дроны двигались по параллельным траекториям, что может свидетельствовать о попытке точных измерений.
Министр внутренних дел Шлезвиг-Гольштейна Забине Зюттерлин-Ваак подтвердила расследование по подозрению в шпионаже, однако отказалась раскрывать подробности. Аналогично, федеральное МВД Германии не предоставило деталей относительно инцидента.
22 сентября международный аэропорт Копенгагена временно приостанавливал работу из-за замеченных в воздушном пространстве от двух до четырех "больших" беспилотников. Было прекращено по меньшей мере 15 рейсов.
Также 25 сентября аэропорт Ольборг на севере Дании был закрыт из-за дронов в воздушном пространстве.
