У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel

Ексклюзив
06:00 • 15989 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
05:57 • 15079 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47 • 12515 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
05:18 • 13749 перегляди
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto
05:00 • 20527 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 20381 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 31123 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 50990 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 37923 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 46202 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Харків зазнав ударів керованими авіаційними бомбами та ракетами - мер30 вересня, 23:07 • 12340 перегляди
Відомо про 2 постраждалих внаслідок атаки по Харкову: на місці удару спалахнула пожежа - мер30 вересня, 23:32 • 15030 перегляди
Зарплати в окупованому Криму не дотягують до мінімального рівня - ЦНС1 жовтня, 00:01 • 14467 перегляди
Румунія та Україна налагоджують спільне виробництво оборонних безпілотників1 жовтня, 00:55 • 13990 перегляди
Ворог вдарив по найбільшому ринку Харкова: зафіксовано масштабні руйнування - мер02:26 • 10135 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
Ексклюзив
06:00 • 15989 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto05:00 • 20527 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 50990 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto30 вересня, 13:09 • 32266 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 77680 перегляди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Рафаель Гроссі
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Одеса
Куп'янськ
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo07:33 • 2650 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 14471 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 18788 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 29286 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 41642 перегляди
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Brent
АК-74
P-800 Oniks

У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об'єктами критичної інфраструктури - Spiegel

Київ • УНН

 • 356 перегляди

У Німеччині розслідують появу невідомих дронів над об'єктами критичної інфраструктури у Шлезвіг-Гольштайні. Дрони літали над заводом Thyssenkrupp, клінікою Кіля, електростанцією, каналом, затокою, парламентом та нафтопереробним заводом.

У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об'єктами критичної інфраструктури - Spiegel

Німецька влада розслідує випадки появи невідомих безпілотників над об’єктами критичної інфраструктури у федеральній землі Шлезвіг-Гольштайн. Про це повідомляє Spiegel, пише УНН.

Деталі

Дрони зафіксували 25 вересня після 21:00. Спочатку два невеликі апарати літали над заводом концерну Thyssenkrupp, пізніше група дронів - над університетською клінікою Кіля. Після 22:00 подібні апарати з’явилися над прибережною електростанцією та Північно-Східним каналом, а також над Кільською затокою.

Крім того, безпілотники пролітали над будівлею парламенту землі у Кілі та спостерігали за нафтопереробним заводом Heide, який постачає гас до аеропорту Гамбурга. За спостереженнями поліції, дрони рухалися паралельними траєкторіями, що може свідчити про спробу точних вимірювань.

Міністерка внутрішніх справ Шлезвіг-Гольштайну Забіне Зюттерлін-Ваак підтвердила розслідування за підозрою у шпигунстві, однак відмовилася розкривати подробиці. Аналогічно, федеральне МВС Німеччини не надало деталей щодо інциденту.

Нагадаємо

22 вересня міжнародний аеропорт Копенгагена тимчасово призупиняв роботу через помічені в повітряному просторі від двох до чотирьох "великих" безпілотників. Було припинено щонайменше 15 рейсів.  

Також 25 вересня аеропорт Ольборг на півночі Данії був закритий через дрони в повітряному просторі.

У Німеччині невідомі обстріляли військовий літак піротехнікою на авіабазі Целле - Spiegel01.10.25, 03:29 • 3258 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Електроенергія
Гамбург
Німеччина