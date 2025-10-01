У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel
Київ • УНН
У Німеччині розслідують появу невідомих дронів над об'єктами критичної інфраструктури у Шлезвіг-Гольштайні. Дрони літали над заводом Thyssenkrupp, клінікою Кіля, електростанцією, каналом, затокою, парламентом та нафтопереробним заводом.
Німецька влада розслідує випадки появи невідомих безпілотників над об’єктами критичної інфраструктури у федеральній землі Шлезвіг-Гольштайн. Про це повідомляє Spiegel, пише УНН.
Деталі
Дрони зафіксували 25 вересня після 21:00. Спочатку два невеликі апарати літали над заводом концерну Thyssenkrupp, пізніше група дронів - над університетською клінікою Кіля. Після 22:00 подібні апарати з’явилися над прибережною електростанцією та Північно-Східним каналом, а також над Кільською затокою.
Крім того, безпілотники пролітали над будівлею парламенту землі у Кілі та спостерігали за нафтопереробним заводом Heide, який постачає гас до аеропорту Гамбурга. За спостереженнями поліції, дрони рухалися паралельними траєкторіями, що може свідчити про спробу точних вимірювань.
Міністерка внутрішніх справ Шлезвіг-Гольштайну Забіне Зюттерлін-Ваак підтвердила розслідування за підозрою у шпигунстві, однак відмовилася розкривати подробиці. Аналогічно, федеральне МВС Німеччини не надало деталей щодо інциденту.
Нагадаємо
22 вересня міжнародний аеропорт Копенгагена тимчасово призупиняв роботу через помічені в повітряному просторі від двох до чотирьох "великих" безпілотників. Було припинено щонайменше 15 рейсів.
Також 25 вересня аеропорт Ольборг на півночі Данії був закритий через дрони в повітряному просторі.
