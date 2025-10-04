Германия создает спецподразделение полиции для борьбы с дронами

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт анонсировал создание подразделения федеральной полиции, которое будет заниматься борьбой с дронами. Об этом он заявил на конференции Munich Migration Meeting, передает УНН со ссылкой на DW.

"Мы создадим собственное подразделение в федеральной полиции по противодействию дронам", - сообщил немецкий министр, общаясь с журналистами.

По словам Добриндта, подконтрольное ему ведомство готово вступить в "гонку вооружений", противопоставляя угрозе со стороны дронов новые средства борьбы с ними. Для этого министр намерен "наделить полномочиями, вооружить и объединить" компетентные органы.

Министр добавил, что также будет создано "подразделение по разработке и исследованиям", которое "сможет технологически разобраться" в вопросе защиты от дронов.

В этом направлении будет осуществляться сотрудничество с Израилем и Украиной, а также с нашими европейскими друзьями и Еврокомиссией