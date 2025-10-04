Германия создает спецподразделение полиции для борьбы с дронами
Киев • УНН
Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт анонсировал создание подразделения федеральной полиции для борьбы с дронами, а также подразделения по разработке и исследованиям. Германия будет сотрудничать с Израилем, Украиной и европейскими партнерами, а бундесвер получит полномочия помогать полиции сбивать дроны.
Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт анонсировал создание подразделения федеральной полиции, которое будет заниматься борьбой с дронами. Об этом он заявил на конференции Munich Migration Meeting, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
"Мы создадим собственное подразделение в федеральной полиции по противодействию дронам", - сообщил немецкий министр, общаясь с журналистами.
По словам Добриндта, подконтрольное ему ведомство готово вступить в "гонку вооружений", противопоставляя угрозе со стороны дронов новые средства борьбы с ними. Для этого министр намерен "наделить полномочиями, вооружить и объединить" компетентные органы.
Министр добавил, что также будет создано "подразделение по разработке и исследованиям", которое "сможет технологически разобраться" в вопросе защиты от дронов.
В этом направлении будет осуществляться сотрудничество с Израилем и Украиной, а также с нашими европейскими друзьями и Еврокомиссией
Отмечается, что полиция получит новое оборудование, а бундесвер (вооруженные силы – ред.) после принятия изменений в закон о безопасности воздушного пространства, будет иметь юридические полномочия помогать полиции сбивать дроны.
Напомним
В пятницу, 03 октября утром администрация аэропорта Мюнхена объявила, что из-за зафиксированного появления дронов в воздушном пространстве была временно приостановлена работа. В результате инцидента отменили 17 рейсов, а около трех тысяч пассажиров столкнулись с нарушением своих планов на путешествие.
Вечером в пятницу аэропорт Мюнхена снова закрыли, остановив все взлеты и посадки после предупреждения о дронах. Полицейские вертолеты подняли в воздух, обе взлетно-посадочные полосы закрыты, федеральная полиция проводит поиски.
"Все серьезно готовятся к войнам" - Президент Сербии04.10.25, 21:27 • 1210 просмотров