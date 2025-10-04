$41.280.00
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Германия создает спецподразделение полиции для борьбы с дронами

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт анонсировал создание подразделения федеральной полиции для борьбы с дронами, а также подразделения по разработке и исследованиям. Германия будет сотрудничать с Израилем, Украиной и европейскими партнерами, а бундесвер получит полномочия помогать полиции сбивать дроны.

Германия создает спецподразделение полиции для борьбы с дронами

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт анонсировал создание подразделения федеральной полиции, которое будет заниматься борьбой с дронами. Об этом он заявил на конференции Munich Migration Meeting, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

"Мы создадим собственное подразделение в федеральной полиции по противодействию дронам", - сообщил немецкий министр, общаясь с журналистами.

По словам Добриндта, подконтрольное ему ведомство готово вступить в "гонку вооружений", противопоставляя угрозе со стороны дронов новые средства борьбы с ними. Для этого министр намерен "наделить полномочиями, вооружить и объединить" компетентные органы.

Министр добавил, что также будет создано "подразделение по разработке и исследованиям", которое "сможет технологически разобраться" в вопросе защиты от дронов.

В этом направлении будет осуществляться сотрудничество с Израилем и Украиной, а также с нашими европейскими друзьями и Еврокомиссией

- подчеркнул Добриндт.

Отмечается, что полиция получит новое оборудование, а бундесвер (вооруженные силы – ред.) после принятия изменений в закон о безопасности воздушного пространства, будет иметь юридические полномочия помогать полиции сбивать дроны.

Напомним

В пятницу, 03 октября утром администрация аэропорта Мюнхена объявила, что из-за зафиксированного появления дронов в воздушном пространстве была временно приостановлена работа. В результате инцидента отменили 17 рейсов, а около трех тысяч пассажиров столкнулись с нарушением своих планов на путешествие.  

Вечером в пятницу аэропорт Мюнхена снова закрыли, остановив все взлеты и посадки после предупреждения о дронах. Полицейские вертолеты подняли в воздух, обе взлетно-посадочные полосы закрыты, федеральная полиция проводит поиски.  

Вита Зеленецкая

