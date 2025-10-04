Аеропорт Мюнхена знову закрили через попередження про дрони
Київ • УНН
Ввечері у п'ятницю аеропорт Мюнхена знову закрили, зупинивши всі злети та посадки після попередження про дрони. Поліцейські гелікоптери підняли в повітря, обидві злітно-посадкові смуги закриті, федеральна поліція проводить пошуки.
Аеропорт Мюнхена (Німеччина) знову закрили у п'ятницю ввечері. Про це повідомляє BILD, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що авіасполучення Німеччини знову опинилося під загрозою. Так, о 21:28 диспетчери зупинили всі злети та посадки в аеропорту Мюнхена після попередження про дрони.
Поліцейські гелікоптери були підняті у повітря. Речник поліції аеропорту повідомив, що обидві злітно-посадкові смуги закриті
За словами прессекретаря, федеральна поліція зараз задіяна в повному складі. Поки що ніхто не може сказати, як довго триватиме блокування.
"Пошуки дронів в аеропорту йдуть повним ходом", - вказує видання.
Нагадаємо
Вранці 3 жовтня керівництво мюнхенського аеропорту зупинило роботу через появу безпілотників. Це призвело до скасування 17 рейсів та зриву подорожей майже для 3000 пасажирів.
Контекст
Останні тижні країни НАТО стикаються з провокаціями рф: польоти винищувачів та безпілотники над стратегічними об’єктами. Це елементи гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію та розкол серед партнерів.
Перший сигнал був ще 9 вересня, коли хвиля російських безпілотників залетіла до Польщі. 19 вересня три винищувачі МіГ-31 вторглися у повітряний простір Естонії та перебували там понад 12 хвилин. Це стало найбільш серйозним інцидентом у країні за понад 20 років.
Через кілька днів невідомі дрони змусили закрити головний аеропорт Данії, а також з’явилися в небі над Осло. Подібні випадки спостерігалися над іншими об’єктами у Данії та Швеції, зокрема військовою авіабазою та архіпелагом Карлскруна.
