3 октября, 16:00 • 17952 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 28584 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 38792 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 39023 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 25927 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 40429 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 32070 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 20482 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20354 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16619 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Аэропорт Мюнхена снова закрыли из-за предупреждения о дронах

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Вечером в пятницу аэропорт Мюнхена снова закрыли, остановив все взлеты и посадки после предупреждения о дронах. Полицейские вертолеты подняли в воздух, обе взлетно-посадочные полосы закрыты, федеральная полиция проводит поиски.

Аэропорт Мюнхена снова закрыли из-за предупреждения о дронах

Аэропорт Мюнхена (Германия) снова закрыли в пятницу вечером. Об этом сообщает BILD, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что авиасообщение Германии снова оказалось под угрозой. Так, в 21:28 диспетчеры остановили все взлеты и посадки в аэропорту Мюнхена после предупреждения о дронах.

Полицейские вертолеты были подняты в воздух. Представитель полиции аэропорта сообщил, что обе взлетно-посадочные полосы закрыты

- говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря, федеральная полиция сейчас задействована в полном составе. Пока никто не может сказать, как долго продлится блокировка.

"Поиски дронов в аэропорту идут полным ходом", - указывает издание.

Напомним

Утром 3 октября руководство мюнхенского аэропорта остановило работу из-за появления беспилотников. Это привело к отмене 17 рейсов и срыву путешествий почти для 3000 пассажиров.

Контекст

Последние недели страны НАТО сталкиваются с провокациями РФ: полеты истребителей и беспилотники над стратегическими объектами. Это элементы гибридной войны, направленной на дестабилизацию и раскол среди партнеров.

Первый сигнал был еще 9 сентября, когда волна российских беспилотников залетела в Польшу. 19 сентября три истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии и находились там более 12 минут. Это стало наиболее серьезным инцидентом в стране за более чем 20 лет.

Через несколько дней неизвестные дроны заставили закрыть главный аэропорт Дании, а также появились в небе над Осло. Подобные случаи наблюдались над другими объектами в Дании и Швеции, в частности военной авиабазой и архипелагом Карлскруна.

Над бельгийской военной базой заметили рой с 15 дронов: военные начали расследование03.10.25, 13:02 • 2486 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
НАТО
Германия