Аэропорт Мюнхена снова закрыли из-за предупреждения о дронах
Киев • УНН
Вечером в пятницу аэропорт Мюнхена снова закрыли, остановив все взлеты и посадки после предупреждения о дронах. Полицейские вертолеты подняли в воздух, обе взлетно-посадочные полосы закрыты, федеральная полиция проводит поиски.
Аэропорт Мюнхена (Германия) снова закрыли в пятницу вечером. Об этом сообщает BILD, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что авиасообщение Германии снова оказалось под угрозой. Так, в 21:28 диспетчеры остановили все взлеты и посадки в аэропорту Мюнхена после предупреждения о дронах.
Полицейские вертолеты были подняты в воздух. Представитель полиции аэропорта сообщил, что обе взлетно-посадочные полосы закрыты
По словам пресс-секретаря, федеральная полиция сейчас задействована в полном составе. Пока никто не может сказать, как долго продлится блокировка.
"Поиски дронов в аэропорту идут полным ходом", - указывает издание.
Напомним
Утром 3 октября руководство мюнхенского аэропорта остановило работу из-за появления беспилотников. Это привело к отмене 17 рейсов и срыву путешествий почти для 3000 пассажиров.
Контекст
Последние недели страны НАТО сталкиваются с провокациями РФ: полеты истребителей и беспилотники над стратегическими объектами. Это элементы гибридной войны, направленной на дестабилизацию и раскол среди партнеров.
Первый сигнал был еще 9 сентября, когда волна российских беспилотников залетела в Польшу. 19 сентября три истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии и находились там более 12 минут. Это стало наиболее серьезным инцидентом в стране за более чем 20 лет.
Через несколько дней неизвестные дроны заставили закрыть главный аэропорт Дании, а также появились в небе над Осло. Подобные случаи наблюдались над другими объектами в Дании и Швеции, в частности военной авиабазой и архипелагом Карлскруна.
