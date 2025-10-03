Над бельгийской военной базой заметили рой с 15 дронов: военные начали расследование
Киев • УНН
Более десятка дронов зафиксировали над военной базой Эльзенборн в Бельгии. Военные начали расследование, чтобы выяснить обстоятельства и возможные угрозы безопасности.
Около 1:45 ночи в пятницу над военной базой Эльзенборн на востоке провинции Льеж заметили 15 дронов. Инцидент подтвердил офис министра обороны Бельгии Тео Франкена. База, занимающая 28 квадратных километров и расположенная в нескольких километрах от немецкой границы, является учебным лагерем армии с безопасными зонами для стрельб. Об этом сообщает VRT News, пишет УНН.
Детали
По словам военного эксперта VRT News Йенса Франсена, во время случайных испытаний системы обнаружения дронов оборудование зафиксировало беспилотники, которые, вероятно, перелетели через границу в Германию, где их также заметила местная полиция в городке Дюрен.
Пока неизвестно, откуда появились дроны и кто ими управлял. Бельгийские военные начали расследование инцидента, чтобы выяснить обстоятельства и возможные угрозы безопасности.
Напомним
3 октября утром администрация аэропорта Мюнхена объявила, что из-за зафиксированного появления дронов в воздушном пространстве была временно приостановлена работа. В результате инцидента отменили 17 рейсов, а около трех тысяч пассажиров столкнулись с нарушением своих планов на путешествие.
Последние недели страны НАТО сталкиваются с провокациями РФ: полеты истребителей и беспилотники над стратегическими объектами. Это элементы гибридной войны, направленной на дестабилизацию и раскол среди партнеров.