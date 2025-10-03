Над бельгійською військовою базою помітили рій з 15 дронів: військові розпочали розслідування
Київ • УНН
Понад десяток дронів зафіксували над військовою базою Ельзенборн у Бельгії. Військові розпочали розслідування, щоб з'ясувати обставини та можливі загрози безпеці.
Близько 1:45 ночі в п’ятницю над військовою базою Ельзенборн на сході провінції Льєж помітили 15 дронів. Інцидент підтвердив офіс міністра оборони Бельгії Тео Франкена. База, що займає 28 квадратних кілометрів та розташована за кілька кілометрів від німецького кордону, є навчальним табором армії з безпечними зонами для стрільб. Про це повідомляє VRT News, пише УНН.
Деталі
За словами військового експерта VRT News Єнса Франсена, під час випадкових випробувань системи виявлення дронів обладнання зафіксувало безпілотники, які ймовірно перелетіли через кордон до Німеччини, де їх також помітила місцева поліція у містечку Дюрен.
Поки що невідомо, звідки з’явилися дрони та хто ними керував. Бельгійські військові розпочали розслідування інциденту, щоб з’ясувати обставини та можливі загрози безпеці.
Нагадаємо
3 жовтня вранці адміністрація аеропорту Мюнхена оголосила, що через зафіксовану появу дронів у повітряному просторі було тимчасово призупинено роботу. Унаслідок інциденту скасували 17 рейсів, а близько трьох тисяч пасажирів зіткнулися з порушенням своїх планів на подорож.
Останні тижні країни НАТО стикаються з провокаціями рф: польоти винищувачів та безпілотники над стратегічними об’єктами. Це елементи гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію та розкол серед партнерів.