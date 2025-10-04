$41.280.00
4 жовтня, 08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Німеччина створює спецпідрозділ поліції для боротьби з дронами

Київ • УНН

 • 602 перегляди

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт анонсував створення підрозділу федеральної поліції для боротьби з дронами, а також підрозділу з розробки та досліджень. Німеччина співпрацюватиме з Ізраїлем, Україною та європейськими партнерами, а бундесвер отримає повноваження допомагати поліції збивати дрони.

Німеччина створює спецпідрозділ поліції для боротьби з дронами

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт анонсував створення підрозділу федеральної поліції, який займатиметься боротьбою з дронами. Про це він заявив на конференції Munich Migration Meeting, передає УНН з посиланням на DW.

Деталі

"Ми створимо власний підрозділ у федеральній поліції з протидії дронам", - повідомив німецький міністр, спілкуючись із журналістами.

За словами Добріндта, підконтрольне йому відомство готове вступити в "гонку озброєнь", протиставляючи загрозі з боку дронів нові засоби боротьби з ними. Для цього міністр має намір "наділити повноваженнями, озброїти та об’єднати" компетентні органи.

Міністр додав, що також буде створено "підрозділ з розробки та досліджень", який "зможе технологічно розібратися" у питанні захисту від дронів.

У цьому напрямі здійснюватиметься співпраця з Ізраїлем та Україною, а також з нашими європейськими друзями та Єврокомісією

- наголосив Добріндт.

Зазначається, що поліція отримає нове обладнання, а бундесвер (збройні сили – ред.) після ухвалення змін до закону про безпеку повітряного простору, матиме юридичні повноваження допомагати поліції збивати дрони.

Нагадаємо

У п'ятницю, 03 жовтня вранці адміністрація аеропорту Мюнхена оголосила, що через зафіксовану появу дронів у повітряному просторі було тимчасово призупинено роботу. Унаслідок інциденту скасували 17 рейсів, а близько трьох тисяч пасажирів зіткнулися з порушенням своїх планів на подорож.  

Ввечері у п'ятницю аеропорт Мюнхена знову закрили, зупинивши всі злети та посадки після попередження про дрони. Поліцейські гелікоптери підняли в повітря, обидві злітно-посадкові смуги закриті, федеральна поліція проводить пошуки.  

"Всі серйозно готуються до війн" - Президент Сербії04.10.25, 21:27 • 1352 перегляди

Віта Зеленецька

Новини СвітуТехнології
Ізраїль
Бундесвер
Європейська комісія
Мюнхен
Німеччина
Україна
Безпілотний літальний апарат