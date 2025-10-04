Німеччина створює спецпідрозділ поліції для боротьби з дронами
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт анонсував створення підрозділу федеральної поліції для боротьби з дронами, а також підрозділу з розробки та досліджень. Німеччина співпрацюватиме з Ізраїлем, Україною та європейськими партнерами, а бундесвер отримає повноваження допомагати поліції збивати дрони.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт анонсував створення підрозділу федеральної поліції, який займатиметься боротьбою з дронами. Про це він заявив на конференції Munich Migration Meeting, передає УНН з посиланням на DW.
Деталі
"Ми створимо власний підрозділ у федеральній поліції з протидії дронам", - повідомив німецький міністр, спілкуючись із журналістами.
За словами Добріндта, підконтрольне йому відомство готове вступити в "гонку озброєнь", протиставляючи загрозі з боку дронів нові засоби боротьби з ними. Для цього міністр має намір "наділити повноваженнями, озброїти та об’єднати" компетентні органи.
Міністр додав, що також буде створено "підрозділ з розробки та досліджень", який "зможе технологічно розібратися" у питанні захисту від дронів.
У цьому напрямі здійснюватиметься співпраця з Ізраїлем та Україною, а також з нашими європейськими друзями та Єврокомісією
Зазначається, що поліція отримає нове обладнання, а бундесвер (збройні сили – ред.) після ухвалення змін до закону про безпеку повітряного простору, матиме юридичні повноваження допомагати поліції збивати дрони.
Нагадаємо
У п'ятницю, 03 жовтня вранці адміністрація аеропорту Мюнхена оголосила, що через зафіксовану появу дронів у повітряному просторі було тимчасово призупинено роботу. Унаслідок інциденту скасували 17 рейсів, а близько трьох тисяч пасажирів зіткнулися з порушенням своїх планів на подорож.
Ввечері у п'ятницю аеропорт Мюнхена знову закрили, зупинивши всі злети та посадки після попередження про дрони. Поліцейські гелікоптери підняли в повітря, обидві злітно-посадкові смуги закриті, федеральна поліція проводить пошуки.
"Всі серйозно готуються до війн" - Президент Сербії04.10.25, 21:27 • 1352 перегляди