Запуск дрона над правительственными зданиями в Варшаве: в польских спецслужбах заявили, что им управляли украинец и белоруска

$41.230.05
48.500.10
ukenru
10:17 • 8282 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 17547 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 12270 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 19367 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 22291 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 13706 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 29148 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 23021 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 58583 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 67751 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.8м/с
28%
752мм
Популярные новости
Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение16 сентября, 02:28 • 16698 просмотра
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий06:42 • 11161 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"07:02 • 18695 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico07:25 • 23518 просмотра
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины10:48 • 6224 просмотра
публикации
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 17547 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 19367 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура08:08 • 22291 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
07:30 • 29148 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 36392 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Германия
Китай
Италия
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 41144 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 40608 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 45567 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 51013 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 100903 просмотра
Актуальное
Северный поток
СВИФТ
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Truth Social

Запуск дрона над правительственными зданиями в Варшаве: в польских спецслужбах заявили, что им управляли украинец и белоруска

Киев • УНН

 • 424 просмотра

В Варшаве задержали 21-летнего украинца и 17-летнюю белоруску за запуск дрона над правительственными зданиями и дворцом Бельведер. Им может грозить до пяти лет тюрьмы за нарушение авиационного законодательства.

Запуск дрона над правительственными зданиями в Варшаве: в польских спецслужбах заявили, что им управляли украинец и белоруска

Из-за кружения дрона над правительственными зданиями и дворцом Бельведер в польской столице Варшаве 15 сентября были задержаны гражданин Украины и гражданка беларуси. Об этом сообщил представитель координатора специальных служб Польши Яцек Добжинский, опровергнув слухи о том, что это была масштабная шпионская операция, пишет УНН со ссылкой на TVN24.

Детали

Представитель координатора специальных служб Польши заявил на пресс-конференции во вторник, что "сотрудники Службы государственной охраны Польши (СГОП) действовали очень бдительно и быстро, установив лица, управлявшие дроном".

"Это молодая белоруска и ее друг-украинец, которому за двадцать. Эти лица были немедленно задержаны сотрудниками СГОП. Полиция была уведомлена, они прибыли на место происшествия и арестовали их", – сказал Добжинский.

Репортер TVN24 узнал, что задержанными были 21-летний гражданин Украины и 17-летняя белоруска.

Эту информацию подтвердила полиция. Премьер-министр страны объявил о задержании двух граждан беларуси в понедельник вечером.

Добжинский сказал, что задержанные "дают свои показания непосредственно полиции".

"Сотрудники Агентства внутренней безопасности следят за ситуацией, а также расследуют, что побудило этих лиц запустить дрон в запретную зону", – подчеркнул он.

На вопрос, известно ли уже, что объяснили задержанные, он ответил, что не знает. Он подчеркнул, что расследование продолжается.

"Мы отрицаем слухи о том, что это какая-то масштабная шпионская операция. На этом этапе никто не может окончательно это определить. Это молодые люди, возможно, это была небрежность, возможно, незнание, возможно, они хотели снять фильм здесь, над Лазенковским (Королевским) парком. Особенно учитывая, что они были в Лазенковском парке, и именно там был запущен дрон", – сказал Добжинский.

Эдита Адамус из отдела социальных коммуникаций Главного управления полиции Варшавы сообщила, что сотрудники полиции изъяли дрон, которым пользовались задержанные.

"В настоящее время проводится расследование по статье 212 Закона об авиации", - пояснила сотрудница полиции.

В этой статье говорится о том, что любой, кто при управлении воздушным судном нарушает правила воздушного движения, действующие в районе выполнения полета, подлежит тюремному заключению на срок до пяти лет.

Прокурор Петр Антони Скиба, представитель Варшавской окружной прокуратуры, сообщил, что соответствующие службы изучают доказательства по этому делу.

"На этом этапе доказательства и обстоятельства инцидента подтверждают нарушение авиационного законодательства, а не совершение преступления шпионажа", - добавил он.

Он также отметил, что прокуратура планирует предоставить доказательства в среду.

Запрет полетов дронов над правительственными зданиями и критически важной инфраструктурой

Сообщается, что в Польше из соображений безопасности полеты дронов над правительственными зданиями и другими объектами критической инфраструктуры запрещены. Такие объекты обозначены знаками, сообщающими пользователям о запрете полетов дронов. Любой оператор дрона с действующей лицензией на его использование также может использовать специальное приложение, чтобы проверить, где находятся дроны, а где запрещено летать.

О каждом полете необходимо сообщать с помощью приложения DroneTower. На веб-сайте Польского агентства аэронавигационных услуг есть карта DroneMap с обозначенными зонами, включая те, где действуют запрещенные для полетов зоны.

Контекст

Премьер Польши Дональд Туск заявлял, что над правительственными зданиями и дворцом Бельведер был обнаружен беспилотник, который оперативно нейтрализовала Служба государственной охраны.

Тогда Туск заявлял, что были задержаны два гражданина беларуси.

Ранее, в ночь на 10 сентября, российские ударные беспилотники пересекли воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки рф на Украину. В поселке Вырыки Люблинского воеводства российский беспилотник врезался в жилой дом, повредив крышу и автомобиль. Из-за этого был закрыт аэропорт в Жешуве, также закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблина.

Глава правительства страны Дональд Туск впоследствии подтвердил открытие огня по объектам, нарушившим воздушное пространство страны, и созвал экстренное заседание правительства из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА.

Анна Мурашко

Криминал и ЧПНовости МираНаши за границей
Государственная граница Украины
Беларусь
TVN24
Люблин
Варшава
Дональд Туск
Украина
Польша