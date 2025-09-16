Запуск дрона над правительственными зданиями в Варшаве: в польских спецслужбах заявили, что им управляли украинец и белоруска

Из-за кружения дрона над правительственными зданиями и дворцом Бельведер в польской столице Варшаве 15 сентября были задержаны гражданин Украины и гражданка беларуси. Об этом сообщил представитель координатора специальных служб Польши Яцек Добжинский, опровергнув слухи о том, что это была масштабная шпионская операция, пишет УНН со ссылкой на TVN24.

Детали

Представитель координатора специальных служб Польши заявил на пресс-конференции во вторник, что "сотрудники Службы государственной охраны Польши (СГОП) действовали очень бдительно и быстро, установив лица, управлявшие дроном".

"Это молодая белоруска и ее друг-украинец, которому за двадцать. Эти лица были немедленно задержаны сотрудниками СГОП. Полиция была уведомлена, они прибыли на место происшествия и арестовали их", – сказал Добжинский.

Репортер TVN24 узнал, что задержанными были 21-летний гражданин Украины и 17-летняя белоруска.

Эту информацию подтвердила полиция. Премьер-министр страны объявил о задержании двух граждан беларуси в понедельник вечером.

Добжинский сказал, что задержанные "дают свои показания непосредственно полиции".

"Сотрудники Агентства внутренней безопасности следят за ситуацией, а также расследуют, что побудило этих лиц запустить дрон в запретную зону", – подчеркнул он.

На вопрос, известно ли уже, что объяснили задержанные, он ответил, что не знает. Он подчеркнул, что расследование продолжается.

"Мы отрицаем слухи о том, что это какая-то масштабная шпионская операция. На этом этапе никто не может окончательно это определить. Это молодые люди, возможно, это была небрежность, возможно, незнание, возможно, они хотели снять фильм здесь, над Лазенковским (Королевским) парком. Особенно учитывая, что они были в Лазенковском парке, и именно там был запущен дрон", – сказал Добжинский.

Эдита Адамус из отдела социальных коммуникаций Главного управления полиции Варшавы сообщила, что сотрудники полиции изъяли дрон, которым пользовались задержанные.

"В настоящее время проводится расследование по статье 212 Закона об авиации", - пояснила сотрудница полиции.

В этой статье говорится о том, что любой, кто при управлении воздушным судном нарушает правила воздушного движения, действующие в районе выполнения полета, подлежит тюремному заключению на срок до пяти лет.

Прокурор Петр Антони Скиба, представитель Варшавской окружной прокуратуры, сообщил, что соответствующие службы изучают доказательства по этому делу.

"На этом этапе доказательства и обстоятельства инцидента подтверждают нарушение авиационного законодательства, а не совершение преступления шпионажа", - добавил он.

Он также отметил, что прокуратура планирует предоставить доказательства в среду.

Запрет полетов дронов над правительственными зданиями и критически важной инфраструктурой

Сообщается, что в Польше из соображений безопасности полеты дронов над правительственными зданиями и другими объектами критической инфраструктуры запрещены. Такие объекты обозначены знаками, сообщающими пользователям о запрете полетов дронов. Любой оператор дрона с действующей лицензией на его использование также может использовать специальное приложение, чтобы проверить, где находятся дроны, а где запрещено летать.

О каждом полете необходимо сообщать с помощью приложения DroneTower. На веб-сайте Польского агентства аэронавигационных услуг есть карта DroneMap с обозначенными зонами, включая те, где действуют запрещенные для полетов зоны.

Контекст

Премьер Польши Дональд Туск заявлял, что над правительственными зданиями и дворцом Бельведер был обнаружен беспилотник, который оперативно нейтрализовала Служба государственной охраны.

Тогда Туск заявлял, что были задержаны два гражданина беларуси.

Ранее, в ночь на 10 сентября, российские ударные беспилотники пересекли воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки рф на Украину. В поселке Вырыки Люблинского воеводства российский беспилотник врезался в жилой дом, повредив крышу и автомобиль. Из-за этого был закрыт аэропорт в Жешуве, также закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблина.

Глава правительства страны Дональд Туск впоследствии подтвердил открытие огня по объектам, нарушившим воздушное пространство страны, и созвал экстренное заседание правительства из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА.