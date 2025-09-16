$41.230.05
Запуск дрона над урядовими будівлями у Варшаві: у польських спецслужбах заявили, що ним керували українець та білоруска

Київ • УНН

 • 1054 перегляди

У Варшаві затримали 21-річного українця та 17-річну білоруску за запуск дрона над урядовими будівлями та палацом Бельведер. Їм може загрожувати до п'яти років ув'язнення за порушення авіаційного законодавства.

Запуск дрона над урядовими будівлями у Варшаві: у польських спецслужбах заявили, що ним керували українець та білоруска

Через кружляння дрона над урядовими будівлями та палацом Бельведер у польській столиці Варшаві 15 вересня було затримано громадянина України та громадянку білорусі. Про це повідомив речник координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський, спростувавши чутки про те, що це була масштабна шпигунська операція, пише УНН з посиланням на TVN24.

Деталі

Речник координатора спеціальних служб Польщі заявив на пресконференції у вівторок, що "співробітники Служби державної охорони Польщі (СДОП) діяли дуже пильно та швидко, встановивши особи, які керували дроном".

"Це молода білоруска та її друг-українець, якому за двадцять. Цих осіб негайно затримали співробітники СДОП. Поліцію було повідомлено, вони прибули на місце події та заарештували їх", – сказав Добжинський.

Репортер TVN24 дізнався, що затриманими були 21-річний громадянин України та 17-річна білоруска.

Цю інформацію підтвердила поліція. Прем'єр-міністр країни оголосив про затримання двох громадян білорусі в понеділок увечері.

Добжинський сказав, що затримані "надають свої свідчення безпосередньо поліції".

"Співробітники Агентства внутрішньої безпеки стежать за ситуацією, а також розслідують, що спонукало цих осіб запустити дрон у заборонену зону", – наголосив він.

На запитання, чи вже відомо, що пояснили затримані, він відповів, що не знає. Він наголосив, що розслідування триває.

"Ми заперечуємо чутки про те, що це якась масштабна шпигунська операція. На цьому етапі ніхто не може остаточно це визначити. Це молоді люди, можливо, це була недбалість, можливо, незнання, можливо, вони хотіли зняти фільм тут, над Лазенковим (Королівським) парком. Особливо враховуючи, що вони були в Лазенковому парку, і саме там було запущено дрон", – сказав Добжинський.

Едіта Адамус із відділу соціальних комунікацій Головного управління поліції Варшави повідомила, що співробітники поліції вилучили дрон, яким користувалися затримані.

"Наразі проводиться розслідування за статтею 212 Закону про авіацію", - пояснила співробітниця поліції.

У цій статті йдеться про те, що будь-хто, хто при керуванні повітряним судном порушує правила повітряного руху, що діють в районі виконання польоту, підлягає тюремному ув'язненню на строк до п'яти років.

Прокурор Петр Антоні Скіба, представник Варшавської окружної прокуратури, повідомив, що відповідні служби вивчають докази у цій справі.

"На цьому етапі докази та обставини інциденту підтверджують порушення авіаційного законодавства, а не скоєння злочину шпигунства", - додав він.

Він також зазначив, що прокуратура планує надати докази у середу.

Заборона польотів дронів над урядовими будівлями та критично важливою інфраструктурою

Повідомляється, що у Польщі з міркувань безпеки польоти дронів над урядовими будівлями та іншими об'єктами критичної інфраструктури заборонені. Такі об'єкти позначені знаками, що повідомляють користувачам про заборону польотів дронів. Будь-який оператор дрона з дійсною ліцензією на його використання також може використовувати спеціальний додаток, щоб перевірити, де знаходяться дрони, а де заборонено літати.

Про кожен політ необхідно повідомляти за допомогою застосунку DroneTower. На вебсайті Польського агентства аеронавігаційних послуг є карта DroneMap із позначеними зонами, включаючи ті, де діють заборонені для польотів зони.

Контекст

Премʼєр Польщі Дональд Туск заявляв, що над урядовими будівлями та палацом Бельведер було виявлено безпілотник, який оперативно нейтралізувала Служба державної охорони.

Тоді Туск заявляв, що було затримано двох громадян білорусі.

Раніше, у ніч на 10 вересня, російські ударні безпілотники перетнули повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки рф на Україну. У селищі Вирики Люблінського воєводства російський безпілотник врізався в житловий будинок, пошкодивши дах та автомобіль. Через це був зачинений аеропорт в Жешуві, також закрили повітряний простір над аеропортом Любліна.

Голова уряду країни Дональд Туск згодом підтвердив відкриття вогню по об'єктах, що порушили повітряний простір країни та скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору російськими БПЛА.

Анна Мурашко

