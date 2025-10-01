Во Франции задержали российский "корабль-призрак", с которого, вероятно, запускали дроны по Европе - Le Parisien

У побережья Сен-Назера французские военные поднялись на борт российского танкера "Пушпа", который неоднократно менял названия и флаги и находится под международными санкциями. Судно связывают с "флотом-призраком", который финансирует войска рф и может быть причастен к диверсионным операциям, пишет УНН со ссылкой на LeParisien.

Как указано, российский танкер прибыл к побережью Франции в понедельник. Подозревают, что он принадлежит к российскому "флоту-призраку" и сыграл определенную роль в подозрительных полетах дронов над Данией в последние дни, пишет издание.

"Пушпа" - лишь одно из многочисленных названий судна, которое оказалось в центре расследования в Дании после появления неизвестных дронов над военными базами и аэропортами в последние дни, говорится в публикации. По информации специализированного ресурса The Maritime Executive, корабль мог служить "пусковой площадкой" для беспилотников или использоваться как "приманка". В то же время президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя ситуацию, призвал относиться к этим версиям с осторожностью.

"Французские солдаты поднялись на борт этого российского танкера, захваченного у побережья Сен-Назера (Луара-Атлантика)", заметили в среду журналисты AFP, пролетавшие над судном.

"Солдаты в форме и балаклавах патрулировали палубу корабля днем. Корабль был "захвачен в прошлую субботу", и на него "поднялась визитная группа", - сообщил AFP военный источник.

Через несколько часов прокурор Бреста объявил о взятии под стражу двух членов экипажа.

Начато расследование

Прокуратура Бреста начала предварительное расследование из-за "непредоставления документов о национальности и флаге судна" и "отказа выполнять требования - сообщил прокурор Бреста изданию Le Parisien, подтверждая информацию Ouest-France.

Оно было начато "в связи с морскими правонарушениями, о которых 29 сентября 2025 года сообщил префект Атлантического морского отделения, что может касаться определенных членов экипажа судна", пишет Стефан Келленбергер. Расследование проводит исследовательский отдел морской жандармерии и группа Атлантической морской жандармерии.

Этот экипаж допустил очень серьезные ошибки, которые оправдывают судебное рассмотрение дела сегодня – заявил Макрон.

Военно-морские силы также объяснили Ici Loire Océan (ранее France Bleu), что они направили патрульный катер для наблюдения за лодкой, которая находилась недалеко от морской ветровой электростанции.

"Флот-призрак" для обхода санкций

Считается, что он является частью российского флота-призрака, контингента кораблей, которые москва использует для обхода западных санкций и продолжения экспорта своей нефти. Но европейцы также подозревают эти корабли в участии в гибридной войне россии, играя ключевую роль в определенных операциях по дестабилизации, таких как саботаж подводных кабелей. Или, недавно, операции с полетами дронов.

Эти корабли были приобретены подержанными в начале войны в Украине одним из правых рук владимира путина, Игорем Сечиным, бывшим сотрудником советской военной разведки, который стал генеральным директором "Роснефти", одной из крупнейших российских нефтяных компаний. По данным украинского аналитического центра KSE, стоимость сделки составила около 10 миллиардов долларов. Этот флот, "по нашим оценкам, финансирует 40% российских военных усилий", – также сказал Эммануэль Макрон. По словам французского адмирала, этот флот будет состоять из 900 кораблей.

Эти устаревшие, незарегистрированные суда регулярно меняют владельцев, плавают под удобными флагами и не имеют идентифицированного экипажа, что позволяет им незаметно патрулировать воды по всему миру.

Дополнение

Подозрительный 244-метровый танкер, построенный в 2007 году, неоднократно менял название и флаг, регистрируясь в Габоне, на Маршалловых островах и в Монголии, и находится под санкциями ЕС, Канады, Швейцарии, Новой Зеландии и Великобритании. Судно, шедшее под флагом Бенина, сейчас находится у французского побережья Сен-Назера. По данным Marine Traffic, 20 сентября оно вышло из Приморска (Россия) и должно добраться до Вадинара (Индия) 20 октября. Ранее танкер прошел вблизи побережья Дании с 22 по 25 сентября, отмечает AFP со ссылкой на VesselFinder.

Напомним

В течение прошлой недели в Дании несколько раз фиксировали дроны над аэропортами и военными объектами накануне саммитов ЕС в Копенгагене. Для усиления безопасности страна привлекает помощь Франции, Швеции, Германии и полицейских из соседних государств.

Военные оценивают инциденты как ставящие под сомнение способность страны к сдерживанию угроз.